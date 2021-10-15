https://ria.ru/20211015/rezervy-1754664047.html

Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету

Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету - РИА Новости, 15.10.2021

Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету

Международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму не раньше лета 2022 года при благоприятных условиях на сырьевых рынках, поделился мнением РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T03:21

2021-10-15T03:21

2021-10-15T04:48

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япония

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бкс мир инвестиций

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму не раньше лета 2022 года при благоприятных условиях на сырьевых рынках, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.По его мнению, сдерживать положительную динамику резервов могут возросшие риски ужесточения монетарных курсов мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы США."Снижение темпов количественного смягчения способно среднесрочно надавить на товарные рынки", — заключил Зельцер.В 2021 году страна нарастила международные резервы до максимальных уровней. Как сообщила в четверг Счетная палата, на 1 сентября Россия входила в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.По последним данным Банка России, международные резервы страны с 1 по 8 октября выросли на 0,6 процента и составили 615,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20210415/dollar-1728452657.html

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экономика, сша, япония, москва, россия, бкс мир инвестиций