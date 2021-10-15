03:21 15.10.2021 (обновлено: 04:48 15.10.2021)
Международные резервы России могут достичь исторического максимума к лету
Эксперт Зельцер: международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМаркировка слитка золота высшей пробы 99,99 процентов чистоты
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Международные резервы России могут вернуться к историческому максимуму не раньше лета 2022 года при благоприятных условиях на сырьевых рынках, поделился мнением с РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
"К концу года максимум по данному макропоказателю вряд ли будет побит, но золотовалютные резервы могут частично восстановиться на волне возобновившегося интереса к золоту, составляющего в структуре порядка 20 процентов. Бюджетное правило также играет на стороне резервов. Планка в 620 миллиардов долларов может быть взята ближе к лету 2022 года, если только не испортится сильно конъюнктура сырьевого рынка", — полагает эксперт.
По его мнению, сдерживать положительную динамику резервов могут возросшие риски ужесточения монетарных курсов мировых центробанков, в первую очередь Федеральной резервной системы США.
"Снижение темпов количественного смягчения способно среднесрочно надавить на товарные рынки", — заключил Зельцер.
В 2021 году страна нарастила международные резервы до максимальных уровней. Как сообщила в четверг Счетная палата, на 1 сентября Россия входила в пятерку лидеров по объему международных резервов, уступая лишь Китаю, Японии, Швейцарии и Индии. Исторического максимума резервы достигали 3 сентября 2021 года — 620,8 миллиарда долларов.
По последним данным Банка России, международные резервы страны с 1 по 8 октября выросли на 0,6 процента и составили 615,4 миллиарда долларов.