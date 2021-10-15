https://ria.ru/20211015/reestr-1754827068.html

Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов

Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.10.2021

Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов

Издание Republic* не получает иностранного финансирования и существует только на деньги подписчиков, заявил главред Republic* Дмитрий Колезев. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:38

2021-10-15T23:38

2021-10-15T23:38

общество

министерство юстиции рф (минюст россии)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Издание Republic* не получает иностранного финансирования и существует только на деньги подписчиков, заявил главред Republic* Дмитрий Колезев.Ранее Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Москоу диджитал медиа"* и акционерное общество "РС-Балт"*, отвечающих за работу издания Republic* и информационного агентства "Росбалт"*."Разумеется, у Republic* нет иностранного финансирования, он существует исключительно за счет денег подписчиков. Мы считаем такое решение и несправедливым, и незаконным… У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка", - написал Колезев в своем Telegram-канале.Он добавил, что, проконсультировавшись с юристами, руководство издания, вероятно, обжалует решение в суде.Согласно данным с сайтов изданий, АО "РС-Балт"* - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт"*, а ООО "Москоу диджитал медиа"* - издания Republic* (ранее оно называлось Slon).* СМИ, выполняющие функции иноагента.

https://ria.ru/20211013/muratov-1754415372.html

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2021

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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия