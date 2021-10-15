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Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов
Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 15.10.2021
Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов
Издание Republic* не получает иностранного финансирования и существует только на деньги подписчиков, заявил главред Republic* Дмитрий Колезев. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:38
2021-10-15T23:38
общество
министерство юстиции рф (минюст россии)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Издание Republic* не получает иностранного финансирования и существует только на деньги подписчиков, заявил главред Republic* Дмитрий Колезев.Ранее Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Москоу диджитал медиа"* и акционерное общество "РС-Балт"*, отвечающих за работу издания Republic* и информационного агентства "Росбалт"*."Разумеется, у Republic* нет иностранного финансирования, он существует исключительно за счет денег подписчиков. Мы считаем такое решение и несправедливым, и незаконным… У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка", - написал Колезев в своем Telegram-канале.Он добавил, что, проконсультировавшись с юристами, руководство издания, вероятно, обжалует решение в суде.Согласно данным с сайтов изданий, АО "РС-Балт"* - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт"*, а ООО "Москоу диджитал медиа"* - издания Republic* (ранее оно называлось Slon).* СМИ, выполняющие функции иноагента.
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общество, министерство юстиции рф (минюст россии), россия
23:38 15.10.2021
 
Главред Republic* отреагировал на внесение издания в реестр СМИ-иноагентов

Главред Republic Колезев: у издания нет иностранного финансирования

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт - РИА Новости. Издание Republic* не получает иностранного финансирования и существует только на деньги подписчиков, заявил главред Republic* Дмитрий Колезев.
Ранее Минюст России включил в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Москоу диджитал медиа"* и акционерное общество "РС-Балт"*, отвечающих за работу издания Republic* и информационного агентства "Росбалт"*.
Главный редактор Новой газеты Дмитрий Муратов в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
13 октября, 16:45
Путин ответил на вопрос, признают ли главреда "Новой газеты" иноагентом
"Разумеется, у Republic* нет иностранного финансирования, он существует исключительно за счет денег подписчиков. Мы считаем такое решение и несправедливым, и незаконным… У нас нет иностранных спонсоров, мы не получаем гранты. У нас даже рекламы нет. Только подписка", - написал Колезев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что, проконсультировавшись с юристами, руководство издания, вероятно, обжалует решение в суде.
Согласно данным с сайтов изданий, АО "РС-Балт"* - юридическое лицо информационного агентства "Росбалт"*, а ООО "Москоу диджитал медиа"* - издания Republic* (ранее оно называлось Slon).
* СМИ, выполняющие функции иноагента.
 
ОбществоМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Россия
 
 
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