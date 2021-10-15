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"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум
"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум - РИА Новости, 15.10.2021
"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум
Вашингтон не откажется от размещения ударных комплексов вблизи российских границ. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T08:00
2021-10-15T09:27
безопасность
джо байден
мгимо
министерство обороны сша
ракетные войска стратегического назначения
мария захарова
договор о рсмд
восточная европа
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон не откажется от размещения ударных комплексов вблизи российских границ. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт сообщил РИА Новости: Москва должна убрать из Европы ракеты, якобы нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И пока Кремль этого не сделает, дальнейшие переговоры, по мнению американца, бессмысленны. О позициях сторон — в материале РИА Новости.Никакого диалогаЭто заявление Эберхардта прозвучало в ответ на просьбу разъяснить, как администрация Джо Байдена относится к прошлогодней инициативе Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Лидеры западных стран, обсудив предложение российского президента на июньском саммите Североатлантического альянса, отказались."Инициатива Москвы идет вразрез с односторонним размещением Россией таких систем на континенте и не помешала бы наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории, — говорится в итоговом заявлении. — Предложение, не вызывающее доверия, неприемлемо".Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это "очередным актом театра абсурда". А Путин, выступая на Московской конференции по безопасности вскоре после саммита, констатировал: Запад отказывается идти на диалог и продолжает активно расширять военную инфраструктуру у российских границ. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что регулярные учения альянса в Восточной Европе дестабилизируют международную обстановку.Односторонний выходМежду тем мораторий на ударные вооружения в Европе выглядит абсолютно логичным и выгодным как для Востока, так и для Запада. Путин, в частности, предложил регулярные взаимные инспекции комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на европейских базах США и НАТО, а также ракет 9М729 Вооруженных сил России в Калининградской области. Цель — доказать друг другу, что стороны не размещают вооружений, запрещенных договором РСМД. Но, очевидно, США ничем себя ограничивать не хотят.Напомним, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения — договор окончательно прекратил действовать 2 августа 2019-го. Пентагон объяснил это российскими ракетами 9М729 для оперативно-тактических комплексов "Искандер", развернутых в Калининградской области. Как утверждают американские власти, их официальная дальность — до 500 километров — не соответствует истине. Якобы ракеты способны лететь гораздо дальше, а значит, это прямое нарушение ДРСМД. Москва все обвинения категорически отвергала и даже пригласила западных военных атташе собственными глазами взглянуть на образец боеприпаса. Представители большинства стран НАТО презентацию проигнорировали.В Вашингтоне так и не представили доказательств и ссылаются на некие засекреченные данные разведки. Но, если они действительно есть, ознакомились с ними очень немногие. Россия тоже обвиняет США в нарушении договора — причем обоснованно. По мнению Москвы, американцы под предлогом размещения в Польше и Румынии элементов системы ПРО, монтируют пусковые установки Мк-41, в арсенале которых не только перехватчики, но и крылатые ракеты. То есть эта инфраструктура не оборонительная и годится для первого удара.Такие комплексы есть на всех эсминцах и крейсерах ВМС США и снаряжаются они как зенитными ракетами семейства "Стандарт", так и крылатыми "Томагавками" с дальностью до 2,5 тысячи километров. Располагая таким оружием в Восточной Европе, США смогут нанести по российским военным объектам у западных границ массированный удар. Американцы этого и не скрывают: всего через две недели после выхода из ДРСМД они запустили "Томагавк" с наземной установки, поразив цель на расстоянии свыше 500 километров."Последние действия американцев относятся к первым этапам серьезной большой информационно-психологической кампании, — отмечает военный эксперт Константин Сивков. — Они хотят убедить население и политиков Европы в необходимости разместить на их территории ядерные ракеты средней дальности. В США эти ракеты уже разработали".Риск конфликтаДРСМД подписали 8 декабря 1987-го. И США, и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной тысячи до пяти тысяч километров) и меньшей (от пятисот до тысячи километров) дальности. Подобное оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны — боевые блоки могли достигнуть целей за предельно малое время. Такие системы вблизи границ противника давали большое преимущество, лишали или серьезно ослабляли его потенциал для ответного удара."Развернутые комплексы этого типа, направленные друг против друга, конечно, повышают неопределенность и, самое главное, в случае какого-то инцидента сокращают время на то, чтобы так или иначе урегулировать ситуацию, — ранее сообщил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев. — Одно дело, когда у вас полчаса в запасе, чтобы предупредить противоположную сторону, другое — если подлетное время пять минут. Возникает ненужная нервозность. Сейчас международно-правовых преград для того, чтобы эти системы разворачивать, фактически нет. А значит, стороны рано или поздно к этому приступят".Договор затрещал по швам еще в начале нулевых. В 2001-м президент Джордж Буш — младший объявил, что национальная система ПРО защитит не только США, но и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в Европе. В июне 2002-го Вашингтон официально вышел из соглашения 1972 года, обязующего США и СССР ограничиться одним районом, прикрытым ПРО. Уже тогда президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к возможному прекращению РСМД.А в 2007-м командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов сообщил, что вся документация по баллистическим ракетам средней и меньшей дальности сохранилась, а значит, их производство можно очень быстро возобновить.
https://ria.ru/20211006/nato-1753358954.html
https://ria.ru/20201228/tomagavki-1590977911.html
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безопасность, джо байден, мгимо, министерство обороны сша, ракетные войска стратегического назначения, мария захарова, договор о рсмд, восточная европа, россия
08:00 15.10.2021 (обновлено: 09:27 15.10.2021)
 

"Это грозит миру катастрофой". США предъявили России ракетный ультиматум

© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа "Тикондерога" USS Normandy ВМС США
Панель управления системой Aegis на борту ракетного крейсера типа Тикондерога USS Normandy ВМС США
© U.S. Navy photo by PhotographerХs Mate Airman Joseph Strevel
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Вашингтон не откажется от размещения ударных комплексов вблизи российских границ. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт сообщил РИА Новости: Москва должна убрать из Европы ракеты, якобы нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И пока Кремль этого не сделает, дальнейшие переговоры, по мнению американца, бессмысленны. О позициях сторон — в материале РИА Новости.

Никакого диалога

Это заявление Эберхардта прозвучало в ответ на просьбу разъяснить, как администрация Джо Байдена относится к прошлогодней инициативе Владимира Путина ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Лидеры западных стран, обсудив предложение российского президента на июньском саммите Североатлантического альянса, отказались.
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS с баллистической ракетой малой дальности - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 16:08
Россия призвала НАТО приостановить размещение РСМД
"Инициатива Москвы идет вразрез с односторонним размещением Россией таких систем на континенте и не помешала бы наращивать потенциал таких ракет за пределами ее европейской территории, — говорится в итоговом заявлении. — Предложение, не вызывающее доверия, неприемлемо".
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала это "очередным актом театра абсурда". А Путин, выступая на Московской конференции по безопасности вскоре после саммита, констатировал: Запад отказывается идти на диалог и продолжает активно расширять военную инфраструктуру у российских границ. Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, заявил, что регулярные учения альянса в Восточной Европе дестабилизируют международную обстановку.

Односторонний выход

Между тем мораторий на ударные вооружения в Европе выглядит абсолютно логичным и выгодным как для Востока, так и для Запада. Путин, в частности, предложил регулярные взаимные инспекции комплексов Aegis Ashore с пусковыми установками Мк-41 на европейских базах США и НАТО, а также ракет 9М729 Вооруженных сил России в Калининградской области. Цель — доказать друг другу, что стороны не размещают вооружений, запрещенных договором РСМД. Но, очевидно, США ничем себя ограничивать не хотят.
© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский военный на территории военной базы в Румынии
Американский военный на территории военной базы в Румынии - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский военный на территории военной базы в Румынии
Напомним, Вашингтон в одностороннем порядке вышел из соглашения — договор окончательно прекратил действовать 2 августа 2019-го. Пентагон объяснил это российскими ракетами 9М729 для оперативно-тактических комплексов "Искандер", развернутых в Калининградской области. Как утверждают американские власти, их официальная дальность — до 500 километров — не соответствует истине. Якобы ракеты способны лететь гораздо дальше, а значит, это прямое нарушение ДРСМД. Москва все обвинения категорически отвергала и даже пригласила западных военных атташе собственными глазами взглянуть на образец боеприпаса. Представители большинства стран НАТО презентацию проигнорировали.
В Вашингтоне так и не представили доказательств и ссылаются на некие засекреченные данные разведки. Но, если они действительно есть, ознакомились с ними очень немногие. Россия тоже обвиняет США в нарушении договора — причем обоснованно. По мнению Москвы, американцы под предлогом размещения в Польше и Румынии элементов системы ПРО, монтируют пусковые установки Мк-41, в арсенале которых не только перехватчики, но и крылатые ракеты. То есть эта инфраструктура не оборонительная и годится для первого удара.
Офицер ВМС США в рубке управления корабля системы Aegis (Иджис) во время учений в Румынии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
28 декабря 2020, 08:00
Американский ответ "Калибрам": что умеют новейшие "Томагавки"
Такие комплексы есть на всех эсминцах и крейсерах ВМС США и снаряжаются они как зенитными ракетами семейства "Стандарт", так и крылатыми "Томагавками" с дальностью до 2,5 тысячи километров. Располагая таким оружием в Восточной Европе, США смогут нанести по российским военным объектам у западных границ массированный удар. Американцы этого и не скрывают: всего через две недели после выхода из ДРСМД они запустили "Томагавк" с наземной установки, поразив цель на расстоянии свыше 500 километров.
"Последние действия американцев относятся к первым этапам серьезной большой информационно-психологической кампании, — отмечает военный эксперт Константин Сивков. — Они хотят убедить население и политиков Европы в необходимости разместить на их территории ядерные ракеты средней дальности. В США эти ракеты уже разработали".

Риск конфликта

ДРСМД подписали 8 декабря 1987-го. И США, и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от одной тысячи до пяти тысяч километров) и меньшей (от пятисот до тысячи километров) дальности. Подобное оружие нарушало хрупкое равновесие холодной войны — боевые блоки могли достигнуть целей за предельно малое время. Такие системы вблизи границ противника давали большое преимущество, лишали или серьезно ослабляли его потенциал для ответного удара.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкРакетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс средней дальности РСД-10 в музее на полигоне Капустин Яр
"Развернутые комплексы этого типа, направленные друг против друга, конечно, повышают неопределенность и, самое главное, в случае какого-то инцидента сокращают время на то, чтобы так или иначе урегулировать ситуацию, — ранее сообщил РИА Новости доцент кафедры политической теории МГИМО Иван Тимофеев. — Одно дело, когда у вас полчаса в запасе, чтобы предупредить противоположную сторону, другое — если подлетное время пять минут. Возникает ненужная нервозность. Сейчас международно-правовых преград для того, чтобы эти системы разворачивать, фактически нет. А значит, стороны рано или поздно к этому приступят".
Договор затрещал по швам еще в начале нулевых. В 2001-м президент Джордж Буш — младший объявил, что национальная система ПРО защитит не только США, но и союзников. Он не исключил размещения ее элементов в Европе. В июне 2002-го Вашингтон официально вышел из соглашения 1972 года, обязующего США и СССР ограничиться одним районом, прикрытым ПРО. Уже тогда президент Владимир Путин сказал, что Россия готова к возможному прекращению РСМД.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 12:22
РВСН провели контрольные проверки ракетных дивизий
А в 2007-м командующий РВСН генерал-полковник Николай Соловцов сообщил, что вся документация по баллистическим ракетам средней и меньшей дальности сохранилась, а значит, их производство можно очень быстро возобновить.
 
БезопасностьДжо БайденМГИМОМинистерство обороны СШАРакетные войска стратегического назначенияМария ЗахароваДоговор о РСМДВосточная ЕвропаРоссия
 
 
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