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В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта - РИА Новости, 15.10.2021
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта
Власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, следует из текста постановления за подписью... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:24
2021-10-15T07:24
2021-10-15T10:18
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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, следует из текста постановления за подписью председателя регионального правительства Веры Щербины.Постановление опубликовано в пятницу, 15 октября, на сайте правительства края.Отмечается, что код надо предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта"Постановление вступает в силу с 15 ноября", - говорится в тексте.Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
https://ria.ru/20211015/qr-kody-1754669522.html
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общество, приморский край, владивосток, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
07:24 15.10.2021 (обновлено: 10:18 15.10.2021)
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта
Власти Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта