Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/qr-kod-1754669871.html
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта - РИА Новости, 15.10.2021
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта
Власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, следует из текста постановления за подписью... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:24
2021-10-15T10:18
распространение коронавируса
общество
приморский край
владивосток
здоровье
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032377_0:336:3044:2048_1920x0_80_0_0_31d1fbbcff971f3156252235f8bbbb5b.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, следует из текста постановления за подписью председателя регионального правительства Веры Щербины.Постановление опубликовано в пятницу, 15 октября, на сайте правительства края.Отмечается, что код надо предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта"Постановление вступает в силу с 15 ноября", - говорится в тексте.Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
https://ria.ru/20211015/qr-kody-1754669522.html
приморский край
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739032377_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_84b70b8c9493bf7799ae2400aeac8263.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, приморский край, владивосток, здоровье, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм
07:24 15.10.2021 (обновлено: 10:18 15.10.2021)
 
В Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта

Власти Приморье ввели QR-коды для посещения кафе, учреждений культуры и спорта

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Власти Приморья с 15 ноября вводят QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта, следует из текста постановления за подписью председателя регионального правительства Веры Щербины.
Постановление опубликовано в пятницу, 15 октября, на сайте правительства края.
"Предъявлять действующий QR-код о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции, либо QR-код о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекции, либо QR-код об отрицательном результате лабораторного исследования на наличие новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте постановления.
Отмечается, что код надо предъявлять на электронном или бумажном носителе при посещении заведений общепита, культуры, физкультуры и спорта
"Постановление вступает в силу с 15 ноября", - говорится в тексте.
Ранее в Приморье ввели обязательную вакцинацию от коронавируса работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
Посетитель предъявляет QR-код для посещения общественного места - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
07:19
Якутия ввела QR-коды для посещения объектов общепита и культуры
 
Распространение коронавирусаОбществоПриморский крайВладивостокЗдоровьеКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:10Санкт-петербургский культурный форум отменили из-за пандемии
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
Лента новостейМолния