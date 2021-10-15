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Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым
Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым - РИА Новости, 15.10.2021
Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым
Президент России Владимир Путин в рамках продолжения встреч с руководителями парламентских фракций пообщался в пятницу с главой фракции партии "Новые люди"... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:37
2021-10-15T14:37
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
сардана авксентьева
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках продолжения встреч с руководителями парламентских фракций пообщался в пятницу с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", - рассказал Песков.Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.На встрече со всеми партиями, прошедшими в Госдуму 25 сентября, Путин отметил, что впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций. По его словам, это говорит о развитии демократии в России и том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Он также призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, сардана авксентьева, россия
14:37 15.10.2021
 
Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым

Песков: Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в формате видеоконференции с главами спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках продолжения встреч с руководителями парламентских фракций пообщался в пятницу с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", - рассказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
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Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.
На встрече со всеми партиями, прошедшими в Госдуму 25 сентября, Путин отметил, что впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций. По его словам, это говорит о развитии демократии в России и том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Он также призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму.
 
ПолитикаВладимир ПутинДмитрий ПесковГосдума РФСардана АвксентьеваРоссия
 
 
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