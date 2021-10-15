https://ria.ru/20211015/putin-1754743004.html

Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым

Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым - РИА Новости, 15.10.2021

Путин пообщался с главой фракции партии "Новые люди" Нечаевым

Президент России Владимир Путин в рамках продолжения встреч с руководителями парламентских фракций пообщался в пятницу с главой фракции партии "Новые люди"... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:37

2021-10-15T14:37

2021-10-15T14:37

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

сардана авксентьева

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754461557_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_5c3c181ebca29e277e227940af96e193.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в рамках продолжения встреч с руководителями парламентских фракций пообщался в пятницу с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Состоялась беседа президента в формате видеоконференции с главой фракции партии "Новые люди" Алексеем Нечаевым. Президент был проинформирован о планах работы фракции на предстоящий период. Они также обменялись мнениями о текущей ситуации", - рассказал Песков.Партия "Новые люди" впервые представлена в Госдуме. По итогам сентябрьских выборов она получила 13 мандатов. Главой фракции стал лидер партии Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева избраны заместителями председателя фракции.На встрече со всеми партиями, прошедшими в Госдуму 25 сентября, Путин отметил, что впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций. По его словам, это говорит о развитии демократии в России и том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. Он также призвал "Новых людей" реализовать идеи проигравших выборы партий, чтобы ничего не было потеряно, из сказанного теми, кто не прошел в Госдуму.

https://ria.ru/20211015/voyna-1754722662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф, сардана авксентьева, россия