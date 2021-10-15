12:47 15.10.2021 (обновлено: 12:53 15.10.2021)
Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
Путин назвал защиту избирательных прав и суверенитета актуальной темой для стран СНГ
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в заседании Совета глав государств - участников СНГ
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Защита избирательных прав граждан и суверенитета является актуальной темой для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хотел бы упомянуть еще об одной инициативе России, а именно о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающихся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы. Думаю, вы согласитесь, что данная тема актуальна, актуальна по сути для всех наших государств", - сказал Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.
Президент РФ напомнил, что в России 17-19 сентября состоялись выборы в Госдуму. Глава государства отметил, что кампания прошла в полном соответствии с законом. "Важно и далее твердо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права", - подчеркнул Путин.