https://ria.ru/20211015/putin-1754719307.html

Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ

Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ - РИА Новости, 15.10.2021

Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ

Защита избирательных прав граждан и суверенитета является актуальной темой для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:47

2021-10-15T12:47

2021-10-15T12:53

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Защита избирательных прав граждан и суверенитета является актуальной темой для стран СНГ, заявил президент РФ Владимир Путин."Хотел бы упомянуть еще об одной инициативе России, а именно о подготовленном к сегодняшнему саммиту совместном заявлении о защите избирательных прав граждан и гарантиях электорального суверенитета. В этом заявлении страны СНГ выражают приверженность ключевым принципам международного права, касающихся уважения суверенитета независимых государств и невмешательства во внутренние дела, включая избирательные процессы. Думаю, вы согласитесь, что данная тема актуальна, актуальна по сути для всех наших государств", - сказал Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.Президент РФ напомнил, что в России 17-19 сентября состоялись выборы в Госдуму. Глава государства отметил, что кампания прошла в полном соответствии с законом. "Важно и далее твердо защищать и поощрять реализацию избирательных прав и свобод через поддержку устойчивых демократических институтов и принципа верховенства права", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20211015/sng-1754709422.html

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в мире, владимир путин, снг, госдума рф, россия