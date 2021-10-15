https://ria.ru/20211015/putin-1754674548.html
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина - РИА Новости, 15.10.2021
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:08
2021-10-15T11:08
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политика
минск
владимир путин
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Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске.
минск
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РИА Новости
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LIVE: Путин на заседании Совета глав государств СНГ
LIVE: Путин на заседании Совета глав государств СНГ
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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политика, минск, владимир путин, снг, видео
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске.
2021-10-15T11:08
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PT1S
Заседание Совета глав государств СНГ с участием Владимира Путина
Президент России Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств СНГ в Минске.