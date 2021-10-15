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Евросоюз на краю катастрофы: Путин сделал Западу последнее предупреждение
Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе - РИА Новости, 15.10.2021
Евросоюз на краю катастрофы: Путин сделал Западу последнее предупреждение
Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T02:48
2021-10-15T10:36
в мире
китай
москва
владимир путин
евросоюз
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых "в своей некомпетентности в управлении государством"."Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — согласился следующий пользователь."Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — указал юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, китай, москва, владимир путин, евросоюз, россия
02:48 15.10.2021 (обновлено: 10:36 15.10.2021)
 
Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе

Читатели "Гуаньча": Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых "в своей некомпетентности в управлении государством".
"Запад непременно проиграет!" — подытожил он.
"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — согласился следующий пользователь.

"Европейцы вымрут! Только подождите", — добавил еще один читатель.

"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — указал юзер.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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