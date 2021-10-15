https://ria.ru/20211015/putin-1754663260.html

Евросоюз на краю катастрофы: Путин сделал Западу последнее предупреждение

Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе - РИА Новости, 15.10.2021

Евросоюз на краю катастрофы: Путин сделал Западу последнее предупреждение

Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T02:48

2021-10-15T02:48

2021-10-15T10:36

в мире

китай

москва

владимир путин

евросоюз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754378241_0:27:3239:1848_1920x0_80_0_0_aed571103fd9e951e7103c49a39805a3.jpg

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых "в своей некомпетентности в управлении государством"."Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — согласился следующий пользователь."Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — указал юзер.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211014/nasmeshka-1754580112.html

китай

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, китай, москва, владимир путин, евросоюз, россия