02:48 15.10.2021 (обновлено: 10:36 15.10.2021)
Китайцев восхитило "последнее предупреждение" Путина Европе
Читатели "Гуаньча": Путин сделал Европе последнее предупреждение из-за газа
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании международного форума "Российская энергетическая неделя"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Китайский портал "Гуаньча" опубликовал материал о реакции президента России Владимира Путина на газовый кризис в Европе.
Издание привело высказывания главы государства, который на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя" подчеркнул, что Москва никогда не использовала и не собирается использовать энергоресурсы в качестве оружия, а также указал на готовность увеличить поставки российского газа в Европу. Путин также добавил, что Москва готова дополнительно нарастить объемы продаваемых энергоресурсов, если об этом попросит Евросоюз.
Китайские читатели высоко оценили ответ российского лидера.
"Смысл слов Путина Великого был таков: "Это последнее предупреждение!" — предположил один юзер.
Другой читатель отметил, что правительства западных стран любят находить виноватых "в своей некомпетентности в управлении государством".
"Запад непременно проиграет!" — подытожил он.
"Сами виноваты, а теперь обвиняете других в повышении цен!" — согласился следующий пользователь.
"Европейцы вымрут! Только подождите", — добавил еще один читатель.
"Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете "права человека" в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?" — указал юзер.
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