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https://ria.ru/20211015/protest-1754679096.html
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР - РИА Новости, 15.10.2021
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР
Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T09:35
2021-10-15T09:35
в мире
киев
донецкая народная республика
луганская народная республика
мид днр
обсе
смм обсе
наталья никонорова
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному освобождению задержанного украинскими силовиками представителя самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения."Мы считаем категорически недопустимым не только само это событие, но и отсутствие должных, адекватных и совершенно необходимых мер реагирования со стороны посредников в лице ОБСЕ. Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, похищение украинскими силовиками представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка – опасный прецедент, и если ОБСЕ не проявит жесткую позицию в отношении действий Киева, подобная ситуация может повториться."Без возобновления доверия к тем гарантиям безопасности, которые даются украинской стороной и подтверждаются ОБСЕ, более чем вероятна угроза создания как коллапса в водоснабжении Донбасса, так и в целом острейшей эскалации на линии соприкосновения. Рассчитываем, что сотрудники миссии в оперативном порядке предпримут все возможные шаги для оказания необходимого влияния на Украину с целью немедленного освобождения гражданина Косяка и предотвращения подобных ситуаций в будущем", - добавила Никонорова.
https://ria.ru/20211012/donbass-1754236219.html
https://ria.ru/20211014/nablyudateli-1754633696.html
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в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, обсе, смм обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр
09:35 15.10.2021
 
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР

ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания украинскими силовиками представителя ЛНР

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПолномочный представитель ДНР Наталья Никонорова
Полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному освобождению задержанного украинскими силовиками представителя самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения.
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В МИД ДНР обвинили Киев в срыве работы над планом по Донбассу
"Мы считаем категорически недопустимым не только само это событие, но и отсутствие должных, адекватных и совершенно необходимых мер реагирования со стороны посредников в лице ОБСЕ. Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, похищение украинскими силовиками представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка – опасный прецедент, и если ОБСЕ не проявит жесткую позицию в отношении действий Киева, подобная ситуация может повториться.
"Без возобновления доверия к тем гарантиям безопасности, которые даются украинской стороной и подтверждаются ОБСЕ, более чем вероятна угроза создания как коллапса в водоснабжении Донбасса, так и в целом острейшей эскалации на линии соприкосновения. Рассчитываем, что сотрудники миссии в оперативном порядке предпримут все возможные шаги для оказания необходимого влияния на Украину с целью немедленного освобождения гражданина Косяка и предотвращения подобных ситуаций в будущем", - добавила Никонорова.
Работа офицеров представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК ) в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) у поселка Золотое Луганской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 19:22
ЛНР прекратила все контакты с Киевом в СЦКК
 
В миреКиевДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМИД ДНРОБСЕСММ ОБСЕНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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