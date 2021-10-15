ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР
ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания украинскими силовиками представителя ЛНР
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному освобождению задержанного украинскими силовиками представителя самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения.
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"Мы считаем категорически недопустимым не только само это событие, но и отсутствие должных, адекватных и совершенно необходимых мер реагирования со стороны посредников в лице ОБСЕ. Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.
По ее словам, похищение украинскими силовиками представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка – опасный прецедент, и если ОБСЕ не проявит жесткую позицию в отношении действий Киева, подобная ситуация может повториться.
"Без возобновления доверия к тем гарантиям безопасности, которые даются украинской стороной и подтверждаются ОБСЕ, более чем вероятна угроза создания как коллапса в водоснабжении Донбасса, так и в целом острейшей эскалации на линии соприкосновения. Рассчитываем, что сотрудники миссии в оперативном порядке предпримут все возможные шаги для оказания необходимого влияния на Украину с целью немедленного освобождения гражданина Косяка и предотвращения подобных ситуаций в будущем", - добавила Никонорова.
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