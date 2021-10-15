https://ria.ru/20211015/protest-1754679096.html

ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР

ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР - РИА Новости, 15.10.2021

ДНР направила ОБСЕ ноту протеста из-за задержания Киевом представителя ЛНР

Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:35

2021-10-15T09:35

2021-10-15T09:35

в мире

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

мид днр

обсе

смм обсе

наталья никонорова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746616193_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_3fb70e4db1f9090ebcf3af99aa3d98b2.jpg

ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Самопровозглашенная Донецкая народная республика направила в адрес ОБСЕ ноту против недопустимых действий Киева и с просьбой содействовать немедленному освобождению задержанного украинскими силовиками представителя самопровозглашенной Луганской народной республики, заявила в пятницу полпред ДНР в контактной группе, глава МИД республики Наталья Никонорова.Ранее в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения."Мы считаем категорически недопустимым не только само это событие, но и отсутствие должных, адекватных и совершенно необходимых мер реагирования со стороны посредников в лице ОБСЕ. Вчера от лица полномочного представителя ДНР на минской площадке была направлена нота в адрес спецпредставителя ОБСЕ на Украине и в контактной группе, а также в адрес главы СММ ОБСЕ, в которой мы выразили категорический протест против недопустимых действий Киева", - приводит слова Никоноровой пресс-служба МИД ДНР.По ее словам, похищение украинскими силовиками представителя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка – опасный прецедент, и если ОБСЕ не проявит жесткую позицию в отношении действий Киева, подобная ситуация может повториться."Без возобновления доверия к тем гарантиям безопасности, которые даются украинской стороной и подтверждаются ОБСЕ, более чем вероятна угроза создания как коллапса в водоснабжении Донбасса, так и в целом острейшей эскалации на линии соприкосновения. Рассчитываем, что сотрудники миссии в оперативном порядке предпримут все возможные шаги для оказания необходимого влияния на Украину с целью немедленного освобождения гражданина Косяка и предотвращения подобных ситуаций в будущем", - добавила Никонорова.

https://ria.ru/20211012/donbass-1754236219.html

https://ria.ru/20211014/nablyudateli-1754633696.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, донецкая народная республика, луганская народная республика, мид днр, обсе, смм обсе, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр