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https://ria.ru/20211015/protest-1754666146.html
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп - РИА Новости, 15.10.2021
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T04:58
2021-10-15T09:46
в мире
япония
итуруп
россия
токио
марат хуснуллин
тосимицу мотэги
дмитрий григоренко
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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Правительство России сообщило 12 октября, что Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Правительство Сахалинской области сообщало, что среди пунктов программы рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html
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в мире, япония, итуруп, россия, токио, марат хуснуллин, тосимицу мотэги, дмитрий григоренко, михаил мишустин, кунашир (остров), хабомаи
04:58 15.10.2021 (обновлено: 09:46 15.10.2021)
 
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп

Глава МИД Мотэги: Япония заявила протест после поездки вице-премьеров России на Итуруп

© Фото : @maratkhusnullin_/InstagramКурильские острова в инстаграме вице-премьера Марата Хуснуллина
Курильские острова в инстаграме вице-премьера Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : @maratkhusnullin_/Instagram
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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Правительство России сообщило 12 октября, что Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Правительство Сахалинской области сообщало, что среди пунктов программы рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе.

"Был заявлен протест. Это (поездка) не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий (так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.)", — сказал министр на пресс-конференции.

Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида во время выступления в парламенте в Токио, Япония. 8 октября 2021 - РИА Новости, 1920, 13.10.2021
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"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы
 
В миреЯпонияИтурупРоссияТокиоМарат ХуснуллинТосимицу МотэгиДмитрий ГригоренкоМихаил МишустинКунашир (остров)Хабомаи
 
 
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