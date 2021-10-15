04:58 15.10.2021 (обновлено: 09:46 15.10.2021)
Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп
Глава МИД Мотэги: Япония заявила протест после поездки вице-премьеров России на Итуруп
ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Правительство России сообщило 12 октября, что Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Правительство Сахалинской области сообщало, что среди пунктов программы рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе.
"Был заявлен протест. Это (поездка) не совпадает с неизменной позицией Японии в отношении северных территорий (так в Японии называют российские острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи. — Прим. ред.)", — сказал министр на пресс-конференции.
Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).
Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
13 октября, 08:00"Пора решить вопрос": японцы вновь нацелились на Курилы