https://ria.ru/20211015/protest-1754666146.html

Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп

Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп - РИА Новости, 15.10.2021

Япония заявила протест после поездки российских вице-премьеров на Итуруп

Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T04:58

2021-10-15T04:58

2021-10-15T09:46

в мире

япония

итуруп

россия

токио

марат хуснуллин

тосимицу мотэги

дмитрий григоренко

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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Токио заявил протест Москве после поездки вице-премьеров Дмитрия Григоренко и Марата Хуснуллина на курильский остров Итуруп, сообщил министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.Правительство России сообщило 12 октября, что Григоренко и Хуснуллин отправились на Дальний Восток с проверкой исполнения поручений премьера Михаила Мишустина. Правительство Сахалинской области сообщало, что среди пунктов программы рабочей поездки – посещение Курильской центральной районной больницы и рыбоперерабатывающего комплекса "Ясный" на Итурупе.Отношения двух стран долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов — Хабомаи и Шикотан — после заключения мирного договора. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Токио же считал документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не подписали. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году).Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html

япония

итуруп

россия

токио

кунашир (остров)

хабомаи

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в мире, япония, итуруп, россия, токио, марат хуснуллин, тосимицу мотэги, дмитрий григоренко, михаил мишустин, кунашир (остров), хабомаи