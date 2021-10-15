https://ria.ru/20211015/primore-1754677748.html

Крупнейший в ДФО завод по производству свинины запустили в Приморье

Крупнейший в ДФО завод по производству свинины запустили в Приморье - РИА Новости, 15.10.2021

Крупнейший в ДФО завод по производству свинины запустили в Приморье

Группа компаний "Русагро" в тестовом режиме запустила крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР "Михайловский" в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T09:26

2021-10-15T09:26

2021-10-15T09:26

экономика

приморский край

русагро

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 15 окт – РИА Новости. Группа компаний "Русагро" в тестовом режиме запустила крупнейшее на Дальнем Востоке убойное производство и завод по переработке свинины в ТОР "Михайловский" в Приморье, сообщает правительство региона в пятницу."Проектная мощность завода, расположенного в селе Михайловка, составляет 65 тысяч тонн свинины в год. Уникальный роботизированный склад готовой продукции позволяет полностью автоматизировать производственные процессы складской логистики. При этом для работы на современном оборудовании будут привлечены более 650 человек. Всего в рамках свиноводческого кластера "Русагро-Приморье" будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест", - говорится в сообщении.Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц отметил, что резиденты ТОР "Михайловский" вносят значительный вклад в продовольственную безопасность региона. "Благодаря крупным инвестиционным проектам мы закроем потребность в свинине на 90% к 2025 году", – сказал министр, чьи слова приводятся в сообщении. Он добавил, что сейчас завод работает в режиме пусконаладки, который продлится три недели.Проект по запуску производственного свиноводческого кластера полного цикла "Русагро-Приморье" реализуется в регионе с 2016 года в рамках ТОР "Михайловский". Он включает в себя девять свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором, автотранспортное хозяйство, мясоперерабатывающее предприятие и цех технических полуфабрикатов. Объем вложенных в проект инвестиций уже составляет 37,5 миллиарда рублей.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020 - 2027 годы. Ее целями являются доведение объема производства сельскохозяйственной продукции в регионе к 2027 году до 55 миллиардов рублей и обеспечение прироста и производительности труда в отрасли не менее 60% к 2027 году по сравнению с базовым 2016 годом.Кроме того, среди целей программы - увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг по виду деятельности "Производство пищевых продуктов", за вычетом "Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков", к 2027 году до 75 миллиардов рублей.

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приморский край

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, приморский край, русагро , дальний восток