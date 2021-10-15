https://ria.ru/20211015/prigovor-1754705158.html

В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии

В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 15.10.2021

В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:51

2021-10-15T11:51

2021-10-15T11:52

происшествия

республика крым

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская."Приговором Верховного суда республики Крым подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказала Павловская.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, фамилия подсудимого не сообщается.В суде отметили, что подсудимый был признан виновным в том, что передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html

республика крым

россия

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2021

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происшествия, республика крым, россия