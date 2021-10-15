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В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии
В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии - РИА Новости, 15.10.2021
В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии
Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:51
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происшествия
республика крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская."Приговором Верховного суда республики Крым подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказала Павловская.Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, фамилия подсудимого не сообщается.В суде отметили, что подсудимый был признан виновным в том, что передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739566502.html
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происшествия, республика крым, россия
11:51 15.10.2021 (обновлено: 11:52 15.10.2021)
 
В Крыму мужчину, обвиняемого в шпионаже, приговорили к 12 годам колонии

Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости. Верховный суд Крыма приговорил обвиняемого в шпионаже к 12 годам колонии строгого режима, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марьяна Павловская.
"Приговором Верховного суда республики Крым подсудимый был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 (шпионаж) Уголовного кодекса Российской Федерации, и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Местом отбытия наказания определена исправительная колония строгого режима", - сказала Павловская.
Рассмотрение уголовного дела проходило в закрытом режиме, поскольку материалы содержат сведения, составляющие государственную тайну, фамилия подсудимого не сообщается.
В суде отметили, что подсудимый был признан виновным в том, что передал представителю иностранного государства сведения, составляющие государственную тайну. Приговор не вступил в законную силу.
Наручники - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
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