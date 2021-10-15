https://ria.ru/20211015/pozor-1754818792.html

Американские военные попытались вторгнуться в Россию и опозорились

Американцы назвали попытку эсминца нарушить границу России позором - РИА Новости, 15.10.2021

Американские военные попытались вторгнуться в Россию и опозорились

Американские читатели Daily Mail активно обсуждают попытку эсминца Chafee ВМС США нарушить государственную границу России в районе залива Петра Великого. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:13

2021-10-15T21:13

2021-10-15T21:13

в мире

сша

джо байден

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

японское море

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail активно обсуждают попытку эсминца Chafee ВМС США нарушить государственную границу России в районе залива Петра Великого.Многих пользователей возмутило поведение экипажа американского корабля."Новый день. Новый позор для нас, американцев", — написал один из комментаторов.При этом часть американцев обвинила в произошедшем президента США Джо Байдена и его администрацию."Мир продолжает смеяться над Джо и его неумелой командой", — написал один из пользователей."Байден превратил нас в неженок, и остальной мир это знает", — поддержали предыдущего читателя."Байден установил стандарт в Афганистане: убегать, когда становится трудно", — заключил один из комментаторов.Некоторые комментарии в шутливой форме критиковали озабоченность руководства военных сил США политкорректностью."А где наши генералы? Слишком заняты просвещением персонала в вопросах расовой дискриминации?" — сыронизировал один из читателей."Наш флот, вероятно, проверял, используют ли русские правильные местоимения", — добавил другой.Однако нашлись и те, кто встал на защиту американских моряков."Я помню эти игры по холодной войне. Для России это закончилось не очень хорошо, не так ли?" — отметили в комментариях.Инцидент произошел сегодня между 17:00 и 17:50 (10:00 мск) в акватории Японского моря. Российский корабль "Адмирал Трибуц" потребовал от эсминца изменить курс. Американцы стали сигнализировать, что поднимают с борта вертолет и не могут поменять маршрут. "Адмирал Трибуц" начал вытеснять нарушителей, и, только когда между ними оставалось менее 60 метров, Chafee ретировался.В Пентагоне отказались комментировать РИА Новости случившееся. В Белом доме сообщили, что пока не ознакомились с сообщениями об инциденте.Минобороны вызвало военного атташе США, американскому представителю указали на непрофессиональные действия экипажа.

https://ria.ru/20211015/esminets-1754776902.html

https://ria.ru/20211015/korabl-1754680661.html

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

сша

японское море

россия

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в мире, сша, джо байден, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, японское море, россия