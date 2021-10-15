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В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 15.10.2021
В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T05:27
2021-10-15T05:27
происшествия
чита
забайкальский край
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ЧИТА, 15 окт - РИА Новости. В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления."В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html
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происшествия, чита, забайкальский край
05:27 15.10.2021
 
В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки

В Чите 15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЧИТА, 15 окт - РИА Новости. В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Около 19 часов 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
"В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.
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