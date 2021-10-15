В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
В Чите 15-летнего подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки
ЧИТА, 15 окт - РИА Новости. В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.
"Около 19 часов 14 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в поселке КСК города Читы тела 14-летней девушки с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления.
"В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.