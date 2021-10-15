https://ria.ru/20211015/podrostok-1754666876.html

В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки

В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки - РИА Новости, 15.10.2021

В Чите подростка задержали по подозрению в убийстве 14-летней девочки

В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T05:27

2021-10-15T05:27

2021-10-15T05:27

происшествия

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 15 окт - РИА Новости. В Чите задержан 15-летний подросток, следователи подозревают его в убийстве 14-летней девочки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.На место выехала следственная–оперативная группа, возглавляемая руководителем Черновского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю Бато Дашидондоковым. Следователи совместно с полицией провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств совершенного преступления."В тот же вечер около 21 часа по подозрению в совершении этого преступления задержан 15-летний подросток, житель поселка КСК. При допросе с участием законного представителя, педагога, также адвоката подозреваемый признался в совершении преступления. Показания подростка проверены следователями на месте совершения преступления", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211014/ubiystvo-1754604335.html

чита

забайкальский край

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2021

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происшествия, чита, забайкальский край