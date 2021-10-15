https://ria.ru/20211015/pobediteli-1754738585.html

Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения"

Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения" - РИА Новости, 15.10.2021

Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения"

Пятьдесят студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО представили свои работы в финальном этапе научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" в Пятигорске, жюри РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

2021-10-15T14:16

общество

пятигорск

скфо

фонд президентских грантов

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Пятьдесят студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО представили свои работы в финальном этапе научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" в Пятигорске, жюри отобрало три лучших проекта, которые получат дальнейшую поддержку от экспертов и партнеров школы, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект Школы реализуется Фондом региональных исследований "Страна" и поддержан Фондом президентских грантов, полпредами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия – страна возможностей".Студенты, прошедшие заочный отбор, с первого дня финала были распределены на 7 команд, каждая из которых работала над своим проектом вместе с модераторами и экспертами платформы "Россия – страна возможностей". В последний день работы Школы команды представили свои итоговые работы.Одним из проектов-победителей стала идея создания мобильного приложения "SportMap", с помощью которого будут освещаться спортивные мероприятия, а пользователи смогут найти себе напарника или собрать команду для занятия спортом.Кроме того, 10 студентов из девяти университетов СКФО и ЮФО признаны по итогам финала лучшими по профессиональным компетенциям – в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов. Они смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.

https://ria.ru/20210909/sotrudnichestvo-1749405624.html

пятигорск

скфо

россия

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общество, пятигорск, скфо, фонд президентских грантов, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")