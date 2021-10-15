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Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения"
Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения" - РИА Новости, 15.10.2021
Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения"
Пятьдесят студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО представили свои работы в финальном этапе научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" в Пятигорске, жюри РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:16
2021-10-15T14:16
общество
пятигорск
скфо
фонд президентских грантов
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Пятьдесят студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО представили свои работы в финальном этапе научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" в Пятигорске, жюри отобрало три лучших проекта, которые получат дальнейшую поддержку от экспертов и партнеров школы, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Проект Школы реализуется Фондом региональных исследований "Страна" и поддержан Фондом президентских грантов, полпредами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия – страна возможностей".Студенты, прошедшие заочный отбор, с первого дня финала были распределены на 7 команд, каждая из которых работала над своим проектом вместе с модераторами и экспертами платформы "Россия – страна возможностей". В последний день работы Школы команды представили свои итоговые работы.Одним из проектов-победителей стала идея создания мобильного приложения "SportMap", с помощью которого будут освещаться спортивные мероприятия, а пользователи смогут найти себе напарника или собрать команду для занятия спортом.Кроме того, 10 студентов из девяти университетов СКФО и ЮФО признаны по итогам финала лучшими по профессиональным компетенциям – в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов. Они смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.
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общество, пятигорск, скфо, фонд президентских грантов, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
14:16 15.10.2021
 

Объявлены победители и лучшие проекты финала "Школы Кавказоведения"

© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"Участники и победители научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения"
Участники и победители научно-образовательного проекта Школа Кавказоведения - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : пресс-служба АНО "РСВ"
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Пятьдесят студентов из 9 регионов СКФО и ЮФО представили свои работы в финальном этапе научно-образовательного проекта "Школа Кавказоведения" в Пятигорске, жюри отобрало три лучших проекта, которые получат дальнейшую поддержку от экспертов и партнеров школы, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Проект Школы реализуется Фондом региональных исследований "Страна" и поддержан Фондом президентских грантов, полпредами президента РФ в ЮФО и СКФО, а также президентской платформой "Россия – страна возможностей".
Студенты, прошедшие заочный отбор, с первого дня финала были распределены на 7 команд, каждая из которых работала над своим проектом вместе с модераторами и экспертами платформы "Россия – страна возможностей". В последний день работы Школы команды представили свои итоговые работы.
"Победители будут приглашены выступить на форуме "Машук" в рамках грантового конкурса молодежных инициатив. Но я хочу отметить, что ни один проект финалистов не останется без внимания. Идеи и разработки тех участников, которые сегодня не вошли в число победителей, мы передадим экспертам, чтобы они помогли вам доработать эти проекты в будущем", – обратился к участникам финала руководитель направления по взаимодействию с регионами АНО "РСВ" Кирилл Антонов.
Одним из проектов-победителей стала идея создания мобильного приложения "SportMap", с помощью которого будут освещаться спортивные мероприятия, а пользователи смогут найти себе напарника или собрать команду для занятия спортом.
Кроме того, 10 студентов из девяти университетов СКФО и ЮФО признаны по итогам финала лучшими по профессиональным компетенциям – в командной работе, защите кейсов, разработке и защите проектов. Они смогут получить в качестве наставника одного из ведущих экспертов, в число которых входят ректоры вузов, руководители научных и общественных организаций, а также возможность пройти стажировку в органах исполнительной власти.
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ОбществоПятигорскСКФОФонд президентских грантовРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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