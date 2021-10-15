https://ria.ru/20211015/platezhi-1754688117.html

Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке

Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке - РИА Новости, 15.10.2021

Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке

Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:35

2021-10-15T10:35

2021-10-15T10:42

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ольга скоробогатова

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой."У нас сейчас уже 75% - это безналичные, только 25% - наличные", - сказала она, выступая на Евразийском женском форуме.Согласно данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте в России стабильно растет уже несколько лет - по итогам прошлого года она составила 70,3%.

https://ria.ru/20211012/platezhi-1754117435.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ольга скоробогатова