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Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке
Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке - РИА Новости, 15.10.2021
Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке
Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:35
2021-10-15T10:35
2021-10-15T10:42
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ольга скоробогатова
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Доля безналичных платежей в РФ впервые достигла 75%, на наличные приходится 25%, следует из слов первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой."У нас сейчас уже 75% - это безналичные, только 25% - наличные", - сказала она, выступая на Евразийском женском форуме.Согласно данным регулятора, доля безналичных платежей в розничном обороте в России стабильно растет уже несколько лет - по итогам прошлого года она составила 70,3%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ольга скоробогатова
10:35 15.10.2021 (обновлено: 10:42 15.10.2021)
Три четверти платежей в России безналичные, заявили в Центробанке
Доля безналичных платежей в России достигла рекордных 75 процентов