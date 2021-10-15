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В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов
В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов - РИА Новости, 15.10.2021
В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы, документ доступен в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:14
2021-10-15T12:14
общество
школа
геннадий зюганов
госдума рф
кпрф
россия
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы, документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента."Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание... Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает изменение статьи 37 закона об образовании в части обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, поясняют свою инициативу авторы законопроекта. В частности, в соответствии с этой статьей все школьники младших классов с марта 2020 года обеспечиваются горячим питанием в школах. Однако это не касается учащихся средней школы.В документе отмечается, что для целей обеспечения инициативы в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается в этом законе предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета.
https://ria.ru/20210930/pitanie-1752518131.html
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общество, школа, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия
12:14 15.10.2021
 
В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов

КПРФ внесла в Госдуму законопроект о горячем питании для учеников средних классов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРаботницы школьной столовой
Работницы школьной столовой - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы, документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
"Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание... Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает изменение статьи 37 закона об образовании в части обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, поясняют свою инициативу авторы законопроекта. В частности, в соответствии с этой статьей все школьники младших классов с марта 2020 года обеспечиваются горячим питанием в школах. Однако это не касается учащихся средней школы.
В документе отмечается, что для целей обеспечения инициативы в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается в этом законе предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета.
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