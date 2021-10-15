https://ria.ru/20211015/pitanie-1754710934.html

В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов

В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов - РИА Новости, 15.10.2021

В Госдуму внесли проект о горячем питании для учеников средних классов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы, документ доступен в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:14

2021-10-15T12:14

2021-10-15T12:14

общество

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геннадий зюганов

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кпрф

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и ряд депутатов фракции внесли в Госдуму законопроект о предоставлении горячего питания учащимся средней школы, документ доступен в электронной базе данных нижней палаты парламента."Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированное питание учеников средних классов, включающее горячее питание... Обеспечение горячим питанием в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, является мероприятием, направленным на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах, и вкладом в формирование культуры здорового питания обучающихся", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.Учитывая особую значимость качественного питания для здоровья детей, их развития, законопроект предусматривает изменение статьи 37 закона об образовании в части обеспечения горячим питанием обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, поясняют свою инициативу авторы законопроекта. В частности, в соответствии с этой статьей все школьники младших классов с марта 2020 года обеспечиваются горячим питанием в школах. Однако это не касается учащихся средней школы.В документе отмечается, что для целей обеспечения инициативы в условиях возможного дефицита бюджетных средств предлагается в этом законе предусмотреть возможность предоставления бюджетам субъектов РФ субсидий из федерального бюджета.

https://ria.ru/20210930/pitanie-1752518131.html

https://ria.ru/20210514/shkola-1732258699.html

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общество, школа, геннадий зюганов, госдума рф, кпрф, россия