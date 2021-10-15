https://ria.ru/20211015/perm-1754805365.html

В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест

В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест - РИА Новости, 15.10.2021

В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест

Пациентов детской больницы в Перми стали размещать в коридоре медучреждения из-за увеличения количества больных коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T19:21

2021-10-15T19:21

2021-10-15T19:53

распространение коронавируса

пермь

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Пациентов детской больницы в Перми стали размещать в коридоре медучреждения из-за увеличения количества больных коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в соцсети появилась информация, что "маленьких пациентов" размещают на койках в коридорах корпуса детской больницы №13 на улице Бушмакина в Перми, в том числе там были развернуты койки для детей с капельницами."Министерством здравоохранения принимаются все возможные меры (при растущей заболеваемости COVID-19 и поступлении в медучреждения большого количества инфицированных в тяжелой форме), чтобы оказывать помощь пациентам, в том числе за счет расширения площадей, в том числе коридорных, - рассказали в ведомстве, добавив что указанная мера - вынужденная, в первую очередь направленная на сохранение жизни и здоровья пациентов.Собеседник агентства также рассказал, что в корпусе детской больницы на улице Бушмакина сейчас проводится плановый капитальный ремонт. Он продлится до декабря 2021 года."Информация о проведении ремонта размещена на официальном сайте ГБУЗ ПК "ДКБ №13". О проведении ремонтных работ и возможных неудобствах граждане предупреждаются путем объявлений в отделениях и приемном покое", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20210930/golikova-1752532397.html

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пермь, здоровье - общество, коронавирус в россии