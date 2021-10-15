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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211015/perm-1754805365.html
В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест
В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест - РИА Новости, 15.10.2021
В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест
Пациентов детской больницы в Перми стали размещать в коридоре медучреждения из-за увеличения количества больных коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T19:21
2021-10-15T19:53
распространение коронавируса
пермь
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Пациентов детской больницы в Перми стали размещать в коридоре медучреждения из-за увеличения количества больных коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.Ранее в соцсети появилась информация, что "маленьких пациентов" размещают на койках в коридорах корпуса детской больницы №13 на улице Бушмакина в Перми, в том числе там были развернуты койки для детей с капельницами."Министерством здравоохранения принимаются все возможные меры (при растущей заболеваемости COVID-19 и поступлении в медучреждения большого количества инфицированных в тяжелой форме), чтобы оказывать помощь пациентам, в том числе за счет расширения площадей, в том числе коридорных, - рассказали в ведомстве, добавив что указанная мера - вынужденная, в первую очередь направленная на сохранение жизни и здоровья пациентов.Собеседник агентства также рассказал, что в корпусе детской больницы на улице Бушмакина сейчас проводится плановый капитальный ремонт. Он продлится до декабря 2021 года."Информация о проведении ремонта размещена на официальном сайте ГБУЗ ПК "ДКБ №13". О проведении ремонтных работ и возможных неудобствах граждане предупреждаются путем объявлений в отделениях и приемном покое", - уточнили в министерстве.
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пермь, здоровье - общество, коронавирус в россии
19:21 15.10.2021 (обновлено: 19:53 15.10.2021)
 
В пермской больнице детей размещают в коридоре из-за нехватки мест

Детей в больнице в Перми размещают в коридоре из-за роста пациентов с COVID-19 в регионе

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле
Медицинский работник на территории многофункционального военного ковид-госпиталя в Кызыле - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ПЕРМЬ, 15 окт - РИА Новости. Пациентов детской больницы в Перми стали размещать в коридоре медучреждения из-за увеличения количества больных коронавирусом в регионе, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
Ранее в соцсети появилась информация, что "маленьких пациентов" размещают на койках в коридорах корпуса детской больницы №13 на улице Бушмакина в Перми, в том числе там были развернуты койки для детей с капельницами.
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"Министерством здравоохранения принимаются все возможные меры (при растущей заболеваемости COVID-19 и поступлении в медучреждения большого количества инфицированных в тяжелой форме), чтобы оказывать помощь пациентам, в том числе за счет расширения площадей, в том числе коридорных, - рассказали в ведомстве, добавив что указанная мера - вынужденная, в первую очередь направленная на сохранение жизни и здоровья пациентов.
Собеседник агентства также рассказал, что в корпусе детской больницы на улице Бушмакина сейчас проводится плановый капитальный ремонт. Он продлится до декабря 2021 года.
"Информация о проведении ремонта размещена на официальном сайте ГБУЗ ПК "ДКБ №13". О проведении ремонтных работ и возможных неудобствах граждане предупреждаются путем объявлений в отделениях и приемном покое", - уточнили в министерстве.
 
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