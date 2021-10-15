https://ria.ru/20211015/perepis-1754796414.html

В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома

В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома - РИА Новости, 15.10.2021

В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома

Если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T18:28

2021-10-15T18:28

2021-10-15T18:37

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о возможности заполнить переписные листы на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе МВД РФ.Всероссийская перепись населения, которая из-за пандемии несколько раз переносилась, стартовала в пятницу, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.При этом в МВД напомнили, что люди, которые предлагала пройти перепись раньше ее начала, могут быть мошенниками. Узнать переписчиков легко - у них будут жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.Перед началом опроса переписчик должен показать документы и проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.В МВД напомнили, что проведение опроса на улице или придомовой территории не допускается, переписчики не звонят по телефону и не шлют смс.Информация в переписной лист заносится со слов опрашиваемого, паспортные данные переписчиков и принадлежность жилища не интересует.

https://ria.ru/20211015/krym-1754718284.html

https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), всероссийская перепись населения, россия