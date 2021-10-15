https://ria.ru/20211015/perepis-1754796414.html
В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома
В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома - РИА Новости, 15.10.2021
В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома
Если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:28
2021-10-15T18:28
2021-10-15T18:37
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о возможности заполнить переписные листы на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе МВД РФ.Всероссийская перепись населения, которая из-за пандемии несколько раз переносилась, стартовала в пятницу, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.При этом в МВД напомнили, что люди, которые предлагала пройти перепись раньше ее начала, могут быть мошенниками. Узнать переписчиков легко - у них будут жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.Перед началом опроса переписчик должен показать документы и проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.В МВД напомнили, что проведение опроса на улице или придомовой территории не допускается, переписчики не звонят по телефону и не шлют смс.Информация в переписной лист заносится со слов опрашиваемого, паспортные данные переписчиков и принадлежность жилища не интересует.
https://ria.ru/20211015/krym-1754718284.html
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общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), всероссийская перепись населения, россия
18:28 15.10.2021 (обновлено: 18:37 15.10.2021)
В МВД рассказали, что сделают переписчики, если не застанут никого дома
МВД рассказало, что будут делать волонтеры переписи, если не застанут никого дома
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Если переписчик не застанет граждан дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о переписи и адресах ближайших участков, а также о возможности заполнить переписные листы на портале госуслуг, сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Всероссийская перепись населения, которая из-за пандемии несколько раз переносилась, стартовала в пятницу, сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России
: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. Но в историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
"Если переписчик никого не застал дома, он может оставить в почтовом ящике листовку с информацией о Всероссийской переписи населения, об адресах ближайших стационарных участков и возможности самостоятельно заполнить переписные листы на портале "Госуслуги", - говорится в сообщении ведомства.
При этом в МВД напомнили, что люди, которые предлагала пройти перепись раньше ее начала, могут быть мошенниками. Узнать переписчиков легко - у них будут жилеты, шарфы и сумки с символикой Всероссийской переписи населения.
Перед началом опроса переписчик должен показать документы и проинформировать жильцов о том, что перепись является общегосударственным мероприятием и проводится в соответствии с законодательством.
В МВД напомнили, что проведение опроса на улице или придомовой территории не допускается, переписчики не звонят по телефону и не шлют смс.
Информация в переписной лист заносится со слов опрашиваемого, паспортные данные переписчиков и принадлежность жилища не интересует.