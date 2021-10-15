17:41 15.10.2021 (обновлено: 17:49 15.10.2021)
Путин призвал россиян принять участие в переписи населения
Путин призвал россиян принять участие в переписи населения: это не формальная работа
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных данных власти смогут принимать более эффективные решения.
"Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал Путин.
Путин не только принял участие в переписи населения в первый день ее начала, но и объяснил, почему сделать это должен каждый россиянин.— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) October 15, 2021
"Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело" pic.twitter.com/RDA0vHIFlS
Сам он принял участие в переписи с помощью портала госуслуг.
Перепись населения продлится месяц, а в отдаленных регионах страны – до 20 декабря. "Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - подчеркнул Путин.
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