https://ria.ru/20211015/perepis-1754785028.html

Путин призвал россиян принять участие в переписи населения

Путин призвал россиян принять участие в переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021

Путин призвал россиян принять участие в переписи населения

Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:41

2021-10-15T17:41

2021-10-15T17:49

общество

владимир путин

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных данных власти смогут принимать более эффективные решения."Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал Путин.Сам он принял участие в переписи с помощью портала госуслуг.Перепись населения продлится месяц, а в отдаленных регионах страны – до 20 декабря. "Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - подчеркнул Путин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, всероссийская перепись населения, россия