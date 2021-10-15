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Путин призвал россиян принять участие в переписи населения
Путин призвал россиян принять участие в переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021
Путин призвал россиян принять участие в переписи населения
Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:41
2021-10-15T17:49
общество
владимир путин
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных данных власти смогут принимать более эффективные решения."Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал Путин.Сам он принял участие в переписи с помощью портала госуслуг.Перепись населения продлится месяц, а в отдаленных регионах страны – до 20 декабря. "Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - подчеркнул Путин.
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общество, владимир путин, всероссийская перепись населения, россия
17:41 15.10.2021 (обновлено: 17:49 15.10.2021)
 
Путин призвал россиян принять участие в переписи населения

Путин призвал россиян принять участие в переписи населения: это не формальная работа

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал россиян принять участие в стартовавшей 15 октября переписи населения, глава государства подчеркнул, что на основе полученных данных власти смогут принимать более эффективные решения.
"Обращаясь к гражданам России, хочу сказать, что это не формальное дело. В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность – оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", - сказал Путин.
Сам он принял участие в переписи с помощью портала госуслуг.
Перепись населения продлится месяц, а в отдаленных регионах страны – до 20 декабря. "Опираясь именно на данные переписи населения, государство сможет принимать более выверенные, а значит, более эффективные решения в сфере развития экономики, в социальных областях, таких как здравоохранение, образование, демография", - подчеркнул Путин.
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ОбществоВладимир ПутинВсероссийская перепись населенияРоссия
 
 
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