https://ria.ru/20211015/perepis-1754784895.html

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021

Путин принял участие во Всероссийской переписи населения

Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:41

2021-10-15T17:41

2021-10-15T18:16

общество

владимир путин

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта.Глава государства заполнил электронную анкету на сайте госуслуг. На распространенных видеокадрах было видно, что он указал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно (12 месяцев и более) и является членом домохозяйства.Путин также призвал всех россиян также сделать это, потому что на основе полученных данных можно будет принимать более эффективные решения.Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.Российский лидер принимал участие оба раза. Тогда к нему в подмосковную резиденцию приезжали переписчицы. Оба раза он был с Людмилой Путиной.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин, всероссийская перепись населения, россия