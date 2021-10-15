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Путин принял участие во Всероссийской переписи населения
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения
Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:41
2021-10-15T17:41
2021-10-15T18:16
общество
владимир путин
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент Владимир Путин принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта.Глава государства заполнил электронную анкету на сайте госуслуг. На распространенных видеокадрах было видно, что он указал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно (12 месяцев и более) и является членом домохозяйства.Путин также призвал всех россиян также сделать это, потому что на основе полученных данных можно будет принимать более эффективные решения.Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.Российский лидер принимал участие оба раза. Тогда к нему в подмосковную резиденцию приезжали переписчицы. Оба раза он был с Людмилой Путиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Владимир Путин принял участие в российской переписи населения
Владимир Путин принял участие в российской переписи населения
2021-10-15T17:41
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, владимир путин, всероссийская перепись населения, россия
17:41 15.10.2021 (обновлено: 18:16 15.10.2021)
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения
Путин принял участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Президент Владимир Путин
принял участие во Всероссийской переписи населения в день ее старта.
Глава государства заполнил электронную анкету на сайте госуслуг. На распространенных видеокадрах было видно, что он указал свою фамилию, имя и отчество, сообщил, что по указанному адресу он проживает постоянно (12 месяцев и более) и является членом домохозяйства.
Путин также призвал всех россиян также сделать это, потому что на основе полученных данных можно будет принимать более эффективные решения.
"В этой связи напоминаю представителям власти всех уровней, начиная от муниципалитета до федерального, о том, что ваша обязанность — оказывать помощь, поддержку коллегам, которые будут проводить эту работу, и волонтерам, которые будут принимать в ней участие", — сказал президент.
Это третья перепись в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. При этом впервые при ее проведении будут использованы передовые цифровые технологии. Любой житель страны сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг, на компьютере в МФЦ или на стационарных участках.
Традиционный формат, когда волонтеры обходят дома и квартиры лично, также сохранен.
Российский лидер принимал участие оба раза. Тогда к нему в подмосковную резиденцию приезжали переписчицы. Оба раза он был с Людмилой Путиной.