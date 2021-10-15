https://ria.ru/20211015/perepis-1754741807.html

Российских мусульман призвали активно участвовать в переписи

Российских мусульман призвали активно участвовать в переписи - РИА Новости, 15.10.2021

Российских мусульман призвали активно участвовать в переписи

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал верующих активно участвовать в переписи населения, а также указывать знание... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:32

2021-10-15T14:32

2021-10-15T14:32

религия

равиль гайнутдин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий шейх Равиль Гайнутдин призвал верующих активно участвовать в переписи населения, а также указывать знание языков помимо русского.Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это третья перепись населения в современной истории России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. В историю России она войдет как первая цифровая - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках."В день начала Всероссийской переписи населения муфтий шейх Равиль Гайнутдин выступил с обращениями на русском и татарском языках с призывом всем жителям Российской Федерации активно участвовать в переписи", - говорится в сообщении на сайте ДУМ РФ."Дорогие сограждане, жители России – все, кто постоянно или временно проживает в нашей стране, начинается всероссийская перепись населения… Я и моя семья планируем принять участие в переписи. Ждем от нее объективных данных. Уверен, что мы все вместе поможем нашему государству стать лучше, услышать потребности простых людей, найти решение многих социальных вопросов", - сказал муфтий.По его словам, значение переписи "огромно для культурной и языковой политики страны"."Вера и религия человека при переписи не фиксируются, но в переписных листах содержатся вопросы о родном языке, национальности. Не нужно стеснятся своего родного языка, даже если вы не учили его в школе и не знаете его на "пятерку". Ответив на десятый вопрос о владении русским языком, в 11 и 12 вопросах каждый имеет право указывать язык, который для него имеет нравственное и духовное значение", - призвал Гайнутдин.По данным сайта ДУМ РФ, руководство организации ранее "тщательно проработало предварительно поступившую из Росстата информацию по переписи, с пониманием относится к масштабному общероссийскому статистическому мероприятию и готово оказать всяческую поддержку", а "представители ДУМ РФ во всех регионах страны примут активное волонтерское участие в предстоящей переписи населения".

https://ria.ru/20211015/perepis-1754727993.html

https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

равиль гайнутдин, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия