https://ria.ru/20211015/perepis-1754734687.html

Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах"

Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах" - РИА Новости, 15.10.2021

Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах"

Более 1 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госулуги", сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:01

2021-10-15T14:01

2021-10-15T14:01

общество

технологии

всероссийская перепись населения

олег качанов

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госулуги", сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.В пятницу в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.Интерактивная форма для участия граждан во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги" была запущена накануне."Первый миллион ушел", - сообщил Качанов на пресс-конференции, посвященной началу переписи.Для заполнения электронного переписного листа пользователям портала необходима подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета или смартфона. Иностранные граждане, проживающие в России, также могут принять участие в переписи - для этого нужно иметь учетную запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.

https://ria.ru/20211015/perepis-1754727993.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, всероссийская перепись населения, олег качанов, россия