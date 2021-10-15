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Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах"
Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах" - РИА Новости, 15.10.2021
Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах"
Более 1 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госулуги", сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:01
2021-10-15T14:01
общество
технологии
всероссийская перепись населения
олег качанов
россия
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госулуги", сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.В пятницу в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.Интерактивная форма для участия граждан во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги" была запущена накануне."Первый миллион ушел", - сообщил Качанов на пресс-конференции, посвященной началу переписи.Для заполнения электронного переписного листа пользователям портала необходима подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета или смартфона. Иностранные граждане, проживающие в России, также могут принять участие в переписи - для этого нужно иметь учетную запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.
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общество, технологии, всероссийская перепись населения, олег качанов, россия
14:01 15.10.2021
 
Более миллиона человек приняли участие в переписи населения на "Госуслугах"

Более миллиона человек уже приняли участие в переписи населения на портале "Госуслуги"

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись населения в Свердловской области
Всероссийская перепись населения в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Более 1 миллиона человек уже приняли участие во Всероссийской переписи населения на портале "Госулуги", сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов.
В пятницу в России стартовала Всероссийская перепись населения. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Это первая цифровая перепись в России - при ее проведении будут использованы передовые технологии. Любой житель России сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале "Госуслуги", на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках.
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Вчера, 08:28
Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохранен, но и тут не обошлось без "цифры". Переписчики получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом.
Интерактивная форма для участия граждан во Всероссийской переписи населения на портале "Госуслуги" была запущена накануне.
"Первый миллион ушел", - сообщил Качанов на пресс-конференции, посвященной началу переписи.
Для заполнения электронного переписного листа пользователям портала необходима подтвержденная или стандартная учетная запись. Заполнить форму можно с компьютера, планшета или смартфона. Иностранные граждане, проживающие в России, также могут принять участие в переписи - для этого нужно иметь учетную запись иностранного гражданина с подтвержденным СНИЛС.
Ялта - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 13:31
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ОбществоТехнологииВсероссийская перепись населенияОлег КачановРоссия
 
 
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