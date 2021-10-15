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МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму

МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021

МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал реакцию ЕС на перепись в Крыму "заезженной пластинкой в жанре параллельного мира". РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:31

2021-10-15T13:31

2021-10-15T13:31

в мире

республика крым

александр грушко

евросоюз

всероссийская перепись населения

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал реакцию ЕС на перепись в Крыму "заезженной пластинкой в жанре параллельного мира".ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".

республика крым

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2021

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в мире, республика крым, александр грушко, евросоюз, всероссийская перепись населения