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МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму
МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму - РИА Новости, 15.10.2021
МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал реакцию ЕС на перепись в Крыму "заезженной пластинкой в жанре параллельного мира". РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:31
2021-10-15T13:31
2021-10-15T13:31
в мире
республика крым
александр грушко
евросоюз
всероссийская перепись населения
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко назвал реакцию ЕС на перепись в Крыму "заезженной пластинкой в жанре параллельного мира".ЕС осудил проведение в России переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начало очередной призывной кампании в этом российском регионе. В ЕС считают, что "эти действия являются попыткой узаконить аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах".
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в мире, республика крым, александр грушко, евросоюз, всероссийская перепись населения
МИД оценил реакцию Евросоюза на перепись населения в Крыму
Замглавы МИД Грушко назвал реакцию Евросоюза на перепись в Крыму заезженной пластинкой