https://ria.ru/20211015/perepis-1754674076.html

В России началась перепись населения

В России началась перепись населения - РИА Новости, 15.10.2021

В России началась перепись населения

С сегодняшнего дня стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T08:56

2021-10-15T08:56

2021-10-15T12:25

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С сегодняшнего дня стартовала Всероссийская перепись населения. Она продлится до 14 ноября.В современной истории России это уже третья перепись: до этого они проводились в 2002 и 2010 годах. Нынешняя отличается широким использованием передовых технологий. Принять участие в ней можно не только в традиционном формате, дождавшись переписчика, но и самостоятельно: на портале госуслуг, в МФЦ или на стационарных переписных участках.Переписчики, как и раньше, будут обходить дома и квартиры лично, но и тут не обошлось без "цифры" — они получат планшеты, на которых установлено приложение с электронным переписным листом. Как отмечали в Росстате, сбор данных в цифровом виде существенно облегчит их дальнейшую передачу и обработку.Электронный переписной лист на портале госуслуг можно найти по адресу census.gosuslugi.ru. Чтобы его заполнить, нужна подтвержденная или стандартная учетная запись. По оценке вице-премьера Дмитрия Чернышенко, воспользоваться этой опцией смогут около 100 миллионов россиян.Особые мерыПоскольку перепись проходит в условиях пандемии коронавируса, и для участников, и для персонала разработали меры безопасности. Так, переписчиков будут регулярно тестировать на COVID-19, кроме того, они получат необходимый набор средств индивидуальной защиты.Минздрав и Роспотребнадзор подготовили специальные инструкции и для переписных участков, и для тех, кто будет работать "в поле". Среди рекомендаций, в частности, — соблюдение социальной дистанции на участках, контроль температуры сотрудников, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.При наборе переписчиков приоритет отдавали людям с иммунитетом — тем, кто уже переболел COVID-19 или сделал прививку. Всех переписчиков застраховали, в том числе и на случай заражения коронавирусом.О чем просятВсего в переписной лист включили 33 вопроса. Россиянам предстоит назвать свой пол, возраст, гражданство, национальность, ответить, какими языками они владеют, где родились, какое у них образование и семейный статус, сколько детей. Спрашивать о размере дохода не будут, но поинтересуются его источником — зарплата, пенсия, пособие или стипендия. Отдельный блок вопросов посвящен жилью: участников переписи спросят о времени постройки дома, общей площади квартиры, количестве комнат и так далее. Переписать можно не только себя, но и всех членов семьи. По оценке Росстата, участие в переписи займет примерно 10-15 минут.Временно проживающих тоже перепишут. Для них приготовили семь вопросов: пол, возраст, страна постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания.В Росстате подчеркнули, что перепись проходит конфиденциально. Документы предъявлять не нужно, если переписчик попросит их показать или начнет спрашивать об уровне дохода — это повод насторожиться. Кроме того, перепись не проводят по телефону.Волонтеров оденут в специальные накидки с логотипом Всероссийской переписи населения. У каждого из них будет официальное удостоверение.Зачем проводят переписьИнформацию, которую получат по итогам переписи, будут использовать для социальных программ, распределения бюджетных средств, господдержки, строительства школ, больниц, жилья и дорог.Предварительные итоги станут известны в апреле, а полные планируется опубликовать в четвертом квартале 2022 года.

https://ria.ru/20191003/1559368988.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральная служба государственной статистики (росстат), россия