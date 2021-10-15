https://ria.ru/20211015/passazhir-1754669330.html

В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем

В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем - РИА Новости, 15.10.2021

В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем

Полицейские при проверке документов в Красноярске были вынуждены надеть наручники на буйного пассажира такси, пытавшегося избавиться от наркотика, а также... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T07:15

2021-10-15T07:15

2021-10-15T07:15

происшествия

красноярск

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

россия

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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Полицейские при проверке документов в Красноярске были вынуждены надеть наручники на буйного пассажира такси, пытавшегося избавиться от наркотика, а также обмотать нарушителя скотчем.Ранее в репортаже одного из местных телеканалов появилось видео обмотанного клейкой лентой пассажира в окружении стражей порядка.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Вещество, от которого пытался избавиться подозреваемый, направлено на исследование. По данным пресс-службы, установлено, что это синтетический наркотик.

https://ria.ru/20211014/arest-1754538668.html

красноярск

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия