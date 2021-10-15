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В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем
В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем - РИА Новости, 15.10.2021
В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем
Полицейские при проверке документов в Красноярске были вынуждены надеть наручники на буйного пассажира такси, пытавшегося избавиться от наркотика, а также... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T07:15
2021-10-15T07:15
происшествия
красноярск
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Полицейские при проверке документов в Красноярске были вынуждены надеть наручники на буйного пассажира такси, пытавшегося избавиться от наркотика, а также обмотать нарушителя скотчем.Ранее в репортаже одного из местных телеканалов появилось видео обмотанного клейкой лентой пассажира в окружении стражей порядка.В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Вещество, от которого пытался избавиться подозреваемый, направлено на исследование. По данным пресс-службы, установлено, что это синтетический наркотик.
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происшествия, красноярск, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
07:15 15.10.2021
 
В Красноярске буйного пассажира такси задержали, обмотав скотчем

В Красноярске полицейские при задержании обмотали буйного пассажира такси скотчем

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 15 окт - РИА Новости. Полицейские при проверке документов в Красноярске были вынуждены надеть наручники на буйного пассажира такси, пытавшегося избавиться от наркотика, а также обмотать нарушителя скотчем.
Ранее в репортаже одного из местных телеканалов появилось видео обмотанного клейкой лентой пассажира в окружении стражей порядка.

"Остановили для проверки документов автомобиль такси. В это время пассажир вышел из авто и стал вести себя агрессивно. К нему были применены наручники, однако мужчина... пытался нанести повреждения себе и окружающим, а также попытался избавиться от находящегося при нем, предположительно, запрещенного вещества. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 21 ФЗ "О полиции" сотрудники имеют право использовать любые подручные средства для пресечения сопротивления", - сообщили журналистам в пресс-службе краевого главка МВД России.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств), максимальное наказание по которой составляет до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Вещество, от которого пытался избавиться подозреваемый, направлено на исследование. По данным пресс-службы, установлено, что это синтетический наркотик.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
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ПроисшествияКрасноярскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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