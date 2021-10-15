https://ria.ru/20211015/pasport-1754783159.html

В России появится новый вид паспорта

В России появятся "паспорта" летчиков - РИА Новости, 15.10.2021

В России появится новый вид паспорта

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает выдачу специальных удостоверений экипажам гражданских... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:35

2021-10-15T17:35

2021-10-15T17:35

владимир груздев

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает выдачу специальных удостоверений экипажам гражданских самолетов, выполняющих международные рейсы, сообщил РИА Новости председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев."Проект поправок к Воздушному кодексу предусматривает введение специальных удостоверений для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. У летчиков и бортпроводников появится аналог "паспорта" моряка – своего рода "паспорт" летчика", – сказал он.Груздев отметил, что подобный документ, помимо прочего, дает право безвизового въезда в страну в случае прибытия членов экипажей воздушного судна международным рейсом при исполнении своих обязанностей."Законопроект оговаривает, что удостоверение члена экипажа воздушного судна не является основным документом гражданина нашей страны, по которому осуществляется въезд и выезд из России. Иными словами, по "паспорту" летчика нельзя будет уехать в отпуск или по своим делам. Этот документ будет использоваться только во время работы летчика или бортпроводника непосредственно на международных рейсах", – пояснил он.Груздев напомнил, что паспорт моряка существовал до 2014 года, потом был заменен удостоверением личности моряка. Отличие в том, что если паспорт моряка входил в перечень документов, по которым граждане Российской Федерации осуществляют въезд и выезд из России, то удостоверение личности моряка в такой перечень не входит."Планируется, что пошлина за выдачу удостоверения личности члена экипажа воздушного судна составит 500 рублей. По расчетам, потребность в таких удостоверениях составляет 20 тысяч штук. Соответственно, предполагается, что дополнительные доходы бюджета составят порядка 10 миллионов рублей", – добавил председатель Правления АЮР.

https://radiosputnik.ria.ru/20210929/pasport-1752377420.html

https://ria.ru/20210914/aviakompaniya-1750059517.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир груздев, россия