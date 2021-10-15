https://ria.ru/20211015/palestinets-1754660491.html

В столкновениях за Западном берегу реки Иордан погиб палестинец

В столкновениях за Западном берегу реки Иордан погиб палестинец - РИА Новости, 15.10.2021

В столкновениях за Западном берегу реки Иордан погиб палестинец

Один палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, передает агентство ВАФА со ссылкой на местные источники. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T00:22

2021-10-15T00:22

2021-10-15T00:24

в мире

сектор газа

западный берег реки иордан

тель-авив

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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Один палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, передает агентство ВАФА со ссылкой на местные источники.По данным источников, израильские военные открыли огонь по группе молодых людей в городе Бейт-Джала, в результате чего один палестинец погиб, еще один получил ранения и был задержан.По данным другого палестинского агентства Maan, израильские солдаты начали стрелять из-за того, что молодые люди бросили бутылку с зажигательной смесью в израильскую машину.Представители армии Израиля сообщили РИА Новости, что открыли огонь по палестинцам, поскольку те создавали угрозу для жизни пассажиров на дороге.Военнослужащие оказали первую медицинскую помощь раненому палестинцу, однако тот скончался на месте. Второй подозреваемый был задержан.

https://ria.ru/20211010/raketa-1753889591.html

сектор газа

западный берег реки иордан

тель-авив

вифлеем

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в мире, сектор газа, западный берег реки иордан, тель-авив, вифлеем