00:22 15.10.2021 (обновлено: 00:24 15.10.2021)
В столкновениях за Западном берегу реки Иордан погиб палестинец
В столкновениях с израильскими военными за Западном берегу реки Иордан погиб палестинец
© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
© AP Photo / Majdi Mohammed
ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Один палестинец погиб в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, передает агентство ВАФА со ссылкой на местные источники.
По данным источников, израильские военные открыли огонь по группе молодых людей в городе Бейт-Джала, в результате чего один палестинец погиб, еще один получил ранения и был задержан.
По данным другого палестинского агентства Maan, израильские солдаты начали стрелять из-за того, что молодые люди бросили бутылку с зажигательной смесью в израильскую машину.
Представители армии Израиля сообщили РИА Новости, что открыли огонь по палестинцам, поскольку те создавали угрозу для жизни пассажиров на дороге.
"Сегодня вечером были замечены двое подозреваемых, которые бросали бутылки с зажигательной смесью на шоссе 60, недалеко от города Бейт-Джала, к северо-западу от Вифлеема, создавая опасность для жизни пассажиров на дороге. Военнослужащие, действовавшие в этом районе, пытались остановить подозреваемых, открыв по ним огонь. Один из подозреваемых был ранен", - сказали военные.
Военнослужащие оказали первую медицинскую помощь раненому палестинцу, однако тот скончался на месте. Второй подозреваемый был задержан.
10 октября, 15:22В секторе Газа запустили экспериментальную ракету