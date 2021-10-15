https://ria.ru/20211015/palestina-1754826527.html
Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу
Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу - РИА Новости, 15.10.2021
Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу
Более 40 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T23:24
2021-10-15T23:24
2021-10-15T23:26
в мире
израиль
палестина
наблус (провинция)
армия обороны израиля
западный берег реки иордан
красный полумесяц
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ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Более 40 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Сорок четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что конфронтация вспыхнула в районе посёлка Рехелим к югу от Наблуса после того, как палестинцы вошли в этот район без предварительного согласования. "К месту происшествия были отправлены военнослужащие ЦАХАЛ, которые которые действовали для разгона толпы до прибытия израильской полиции", - сообщили военные.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.
https://ria.ru/20211008/palestina-1753769550.html
израиль
палестина
наблус (провинция)
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля, западный берег реки иордан, красный полумесяц
23:24 15.10.2021 (обновлено: 23:26 15.10.2021)
Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу
Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях с израильтянами на Западном берегу