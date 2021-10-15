https://ria.ru/20211015/palestina-1754826527.html

Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу

Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу - РИА Новости, 15.10.2021

Более 40 палестинцев получили ранения в столкновениях на Западном берегу

Более 40 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T23:24

2021-10-15T23:24

2021-10-15T23:26

в мире

израиль

палестина

наблус (провинция)

армия обороны израиля

западный берег реки иордан

красный полумесяц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/42281/34/422813401_0:36:770:469_1920x0_80_0_0_1e0c8c2b75023e315da8af3fe1498845.jpg

ГАЗА/ТЕЛЬ-АВИВ, 15 окт - РИА Новости. Более 40 палестинцев получили ранения в пятницу в столкновениях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналистам палестинский Красный Полумесяц."Сорок четыре палестинца получили ранения сегодня в столкновениях с израильскими военнослужащими в районах Бейта и Бейт Даджан возле города Наблус на Западном берегу", - говорится в заявлении.В пресс-службе израильской армии рассказали РИА Новости, что конфронтация вспыхнула в районе посёлка Рехелим к югу от Наблуса после того, как палестинцы вошли в этот район без предварительного согласования. "К месту происшествия были отправлены военнослужащие ЦАХАЛ, которые которые действовали для разгона толпы до прибытия израильской полиции", - сообщили военные.Как сообщают палестинские СМИ, в окрестностях Наблуса с начала мая под защитой израильской армии началось строительство небольшого еврейского поселения на вершине горы Сбейх в районе Бейта. Палестинцы выходят на акции протеста против строительства нового еврейского поселения и конфискации палестинских земель в этом районе.

https://ria.ru/20211008/palestina-1753769550.html

израиль

палестина

наблус (провинция)

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, палестина, наблус (провинция), армия обороны израиля, западный берег реки иордан, красный полумесяц