23:49 15.10.2021 (обновлено: 00:10 16.10.2021)
Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук
Оверчук: Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Конечно же, мы оцениваем общую положительную роль этого рейтинга, его положительное влияние на улучшение делового климата в мире и в нашей стране в частности", - заявил Оверчук журналистам по итогам своего визита в Вашингтон.
Он отметил, что Россия прошла очень большой путь в рейтинге в последние годы, достигнув 28 места.
"Мы обменялись мнениями относительно того, что необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды. На наш взгляд, Всемирный банк мог бы сыграть большую роль именно с точки зрения участия в передаче передового опыта по различным направлениям, важным для улучшения делового климата. И здесь мы имели очень интересную дискуссию с президентом (Всемирного банка Дэвидом) Мэлпассом на эту тему", - сказал Оверчук.