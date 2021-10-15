https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827595.html

Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук

Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.10.2021

Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук

Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.10.2021

2021-10-15T23:49

2021-10-15T23:49

2021-10-16T00:10

экономика

сша

россия

в мире

всемирный банк

вашингтон

алексей оверчук

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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.Он отметил, что Россия прошла очень большой путь в рейтинге в последние годы, достигнув 28 места."Мы обменялись мнениями относительно того, что необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды. На наш взгляд, Всемирный банк мог бы сыграть большую роль именно с точки зрения участия в передаче передового опыта по различным направлениям, важным для улучшения делового климата. И здесь мы имели очень интересную дискуссию с президентом (Всемирного банка Дэвидом) Мэлпассом на эту тему", - сказал Оверчук.

https://ria.ru/20211015/peregovory-1754663638.html

сша

россия

вашингтон

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2021

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экономика, сша, россия, в мире, всемирный банк, вашингтон, алексей оверчук