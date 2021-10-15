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https://ria.ru/20211015/overchuk-1754827595.html
Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук
Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук - РИА Новости, 16.10.2021
Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук
Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.10.2021
2021-10-15T23:49
2021-10-16T00:10
экономика
сша
россия
в мире
всемирный банк
вашингтон
алексей оверчук
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.Он отметил, что Россия прошла очень большой путь в рейтинге в последние годы, достигнув 28 места."Мы обменялись мнениями относительно того, что необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды. На наш взгляд, Всемирный банк мог бы сыграть большую роль именно с точки зрения участия в передаче передового опыта по различным направлениям, важным для улучшения делового климата. И здесь мы имели очень интересную дискуссию с президентом (Всемирного банка Дэвидом) Мэлпассом на эту тему", - сказал Оверчук.
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экономика, сша, россия, в мире, всемирный банк, вашингтон, алексей оверчук
23:49 15.10.2021 (обновлено: 00:10 16.10.2021)
 
Россия положительно оценивает роль рейтинга Doing Business, заявил Оверчук

Оверчук: Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / МИД РФ
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ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Россия положительно оценивает роль отмененного рейтинга Doing Business, подобные инструменты нужны, заявил вице-премьер Алексей Оверчук.
"Конечно же, мы оцениваем общую положительную роль этого рейтинга, его положительное влияние на улучшение делового климата в мире и в нашей стране в частности", - заявил Оверчук журналистам по итогам своего визита в Вашингтон.
Он отметил, что Россия прошла очень большой путь в рейтинге в последние годы, достигнув 28 места.
"Мы обменялись мнениями относительно того, что необходим некий инструмент, который позволял бы странам ориентироваться в тех процессах, которые нацелены на улучшение деловой среды. На наш взгляд, Всемирный банк мог бы сыграть большую роль именно с точки зрения участия в передаче передового опыта по различным направлениям, важным для улучшения делового климата. И здесь мы имели очень интересную дискуссию с президентом (Всемирного банка Дэвидом) Мэлпассом на эту тему", - сказал Оверчук.
Здание Всемирного банка в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
Вчера, 03:04
Глава ВБ и Оверчук обсудили реформы в энергетике и проблему климата
 
ЭкономикаСШАРоссияВ миреВсемирный банкВашингтонАлексей Оверчук
 
 
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