Подсудимый по делу об отравлении таллием в Таганроге не признал вину
Инженер-конструктор ТАНТК Шульга не признал вину по делу об отравлении коллег таллием
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВывеска на проходной Таганрогского авиационно научно-технического комплекса имени Г.М. Бериева
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Инженер-конструктор Владислав Шульга, обвиняемый по делу о массовом отравлении токсичным таллием сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева в Ростовской области, не признал свою вину, сообщил РИА Новости представитель Таганрогского городского суда.
"Сегодня подсудимый выступал в прениях. Свою вину он не признал, просил суд его оправдать", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что на следующем судебном заседании 25 октября свою позицию выскажет сторона защиты. Ранее гособвинитель просил суд назначить Шульге 8 лет колонии общего режима.
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С ноября 2017 года в больницы начали обращаться сотрудники авиазавода с разными жалобами на состояние здоровья. В январе 2018 года у работников было выявлено отравление таллием. По данным властей Таганрога, факт отравления был зафиксирован у 27 сотрудников. Представитель потерпевших настаивал, что в результате ЧП пострадали не менее 37 сотрудников предприятия.
По подозрению в причастности к преступлению был задержан ведущий инженер-конструктор одного из отделов конструкторского бюро авиазавода Владислав Шульга. Мужчине были предъявлены обвинения по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести", "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".
По версии следствия, мужчина на почве личных неприязненных отношений с несколькими руководящими сотрудниками организации в 2017 году неоднократно добавлял раствор с содержанием химического элемента таллия в бутылки с питьевой водой, при употреблении которой получили отравление несколько сотрудников бюро.
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