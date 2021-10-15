https://ria.ru/20211015/orgprestupnost-1754707684.html

Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности

Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности - РИА Новости, 15.10.2021

Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности

Россия в глобальном индексе организованной преступности занимает 32-е место среди 193 стран-участниц ООН, следует из опубликованного исследования международной... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:00

2021-10-15T12:00

2021-10-15T12:00

в мире

происшествия

общество

украина

сша

оон

европа

преступления

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия в глобальном индексе организованной преступности занимает 32-е место среди 193 стран-участниц ООН, следует из опубликованного исследования международной неправительственной организации GITOC."Глобальный индекс организованной преступности - это результат двухлетних усилий по оценке уровней преступности и устойчивости во всех 193 государствах-членах ООН. Есть надежда, что благодаря этим данным индекс поможет разработать поистине глобальный ответ на повсеместную угрозу транснациональной организованной преступности", - говорится в пояснении к исследованию.Итоговый результат оценивался по двум параметрам: уровню преступности в стране и способности государства противостоять организованной преступности.Россия в индексе занимает 32-е место. Возглавляют рейтинг страны, где хуже всего, согласно исследованию, обстоят дела с оргпреступностью: Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, ЦАР и Гондурас. Замыкают его такие малонаселенные государства, как Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.Украина в рейтинге находится по соседству с Россией – 34-е место. Италия (53-е место) - выше всех среди стран Западной Европы, США – на 64-й строчке.В документе отмечается, что в его составлении участвовали более 350 экспертов со всего мира, включая журналистов, ученых, исследователей и представителей гражданского общества.

https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html

https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751983331.html

украина

сша

европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, общество, украина, сша, оон, европа, преступления, россия