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Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности
Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности - РИА Новости, 15.10.2021
Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности
Россия в глобальном индексе организованной преступности занимает 32-е место среди 193 стран-участниц ООН, следует из опубликованного исследования международной... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:00
2021-10-15T12:00
в мире
происшествия
общество
украина
сша
оон
европа
преступления
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия в глобальном индексе организованной преступности занимает 32-е место среди 193 стран-участниц ООН, следует из опубликованного исследования международной неправительственной организации GITOC."Глобальный индекс организованной преступности - это результат двухлетних усилий по оценке уровней преступности и устойчивости во всех 193 государствах-членах ООН. Есть надежда, что благодаря этим данным индекс поможет разработать поистине глобальный ответ на повсеместную угрозу транснациональной организованной преступности", - говорится в пояснении к исследованию.Итоговый результат оценивался по двум параметрам: уровню преступности в стране и способности государства противостоять организованной преступности.Россия в индексе занимает 32-е место. Возглавляют рейтинг страны, где хуже всего, согласно исследованию, обстоят дела с оргпреступностью: Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, ЦАР и Гондурас. Замыкают его такие малонаселенные государства, как Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.Украина в рейтинге находится по соседству с Россией – 34-е место. Италия (53-е место) - выше всех среди стран Западной Европы, США – на 64-й строчке.В документе отмечается, что в его составлении участвовали более 350 экспертов со всего мира, включая журналистов, ученых, исследователей и представителей гражданского общества.
https://ria.ru/20210927/prestupleniya-1751982227.html
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в мире, происшествия, общество, украина, сша, оон, европа, преступления, россия
12:00 15.10.2021
 
Россия заняла 32-е место в мировом рейтинге организованной преступности

Россия заняла 32-е место из 193 стран-участниц ООН в рейтинге организованной преступности

CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 9-мм автоматический пистолет Стечкина АПС / Cropped imageАвтоматический пистолет Стечкина
Автоматический пистолет Стечкина - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / 9-мм автоматический пистолет Стечкина АПС / Cropped image
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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Россия в глобальном индексе организованной преступности занимает 32-е место среди 193 стран-участниц ООН, следует из опубликованного исследования международной неправительственной организации GITOC.
"Глобальный индекс организованной преступности - это результат двухлетних усилий по оценке уровней преступности и устойчивости во всех 193 государствах-членах ООН. Есть надежда, что благодаря этим данным индекс поможет разработать поистине глобальный ответ на повсеместную угрозу транснациональной организованной преступности", - говорится в пояснении к исследованию.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 12:57
В МВД заявили о росте числа экстремистских преступлений
Итоговый результат оценивался по двум параметрам: уровню преступности в стране и способности государства противостоять организованной преступности.
Россия в индексе занимает 32-е место. Возглавляют рейтинг страны, где хуже всего, согласно исследованию, обстоят дела с оргпреступностью: Конго, Колумбия, Мьянма, Мексика, Нигерия, Иран, Афганистан, ЦАР и Гондурас. Замыкают его такие малонаселенные государства, как Самоа, Лихтенштейн, Сан-Томе и Принсипи, Науру и Тувалу.
Украина в рейтинге находится по соседству с Россией – 34-е место. Италия (53-е место) - выше всех среди стран Западной Европы, США – на 64-й строчке.
В документе отмечается, что в его составлении участвовали более 350 экспертов со всего мира, включая журналистов, ученых, исследователей и представителей гражданского общества.
Здание МВД РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 13:01
В МВД подсчитали ущерб от преступлений в 2021 году
 
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