https://ria.ru/20211015/orden-1754697455.html

Лидера рок-группы "Наутилус Помпилиус" наградили церковным орденом

Лидера рок-группы "Наутилус Помпилиус" наградили церковным орденом - РИА Новости, 15.10.2021

Лидера рок-группы "Наутилус Помпилиус" наградили церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заслуженного артиста РФ, музыканта и поэта Вячеслава Бутусова с 60-летием и наградил его церковным орденом... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:17

2021-10-15T11:17

2021-10-15T11:17

религия

вячеслав бутусов

русская православная церковь

россия

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МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил заслуженного артиста РФ, музыканта и поэта Вячеслава Бутусова с 60-летием и наградил его церковным орденом Серафима Саровского III степени "за участие в различных общественных и благотворительных проектах", говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви."Во внимание к трудам и в связи с отмечаемой датой предстоятель РПЦ удостоил Бутусова ордена преподобного Серафима Саровского III степени", - сказано в сообщении."Ваше имя хорошо известно как в нашей стране, так и за ее пределами. В своем творчестве Вы затрагиваете такие вечные темы, как добро и зло, говорите о правде и справедливости, предлагаете слушателям задуматься над самыми важными для каждого человека вопросами бытия. Особой признательности заслуживает Ваше участие в различных общественных и благотворительных проектах, в том числе реализуемых под эгидой Русской Православной Церкви", - приводят в РПЦ слова патриарха Кирилла.

https://ria.ru/20210921/bodrov-1751094511.html

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вячеслав бутусов, русская православная церковь, россия