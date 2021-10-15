https://ria.ru/20211015/onk-1754800994.html
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях - РИА Новости, 15.10.2021
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях
Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы запустила горячую линию для жалоб на пытки в местах лишения свободы, сообщил РИА Новости председатель комиссии РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T18:51
2021-10-15T18:51
2021-10-15T18:51
общество
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
онк
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы запустила горячую линию для жалоб на пытки в местах лишения свободы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Георгий Волков.Волков отметил, что предложение уже поддержал Минюст. По словам главы комиссии, возможность сообщить о случаях пыток и иного бесчеловечного обращения с осужденными из регионов по многоканальной горячей линии в Москву станет частью решения задачи по предотвращению пыток в пенитенциарных учреждениях."Если такого рода информация поступит по телефону или письменно от заключенных из учреждения УИС, их адвокатов или членов ОНК региона и будет вынесена на федеральный уровень – это гарантия того, что сообщения не зависнут на местном уровне, а будут взяты на контроль правозащитным сообществом и не останутся без реакции, а люди - без помощи", – сказал он.Волков добавил, что заместители директора ФСИН Анатолий Якунин и Валерий Бояринев пообещали содействие в размещении информационных листов об открытии горячей линии во всех региональных учреждениях ФСИН России. Контроль за доступом граждан к контактам кол-центра в колониях, СИЗО, исправительных центрах и т.д. возьмут на себя члены региональных ОНК.На горячую линию уже можно обращаться со всей России по номеру 8(800)511-70-16 (звонок бесплатный) либо через официальный сайт проекта http://правозащитники.онлайн.
https://ria.ru/20211007/volodin-1753531415.html
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общество, москва, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), онк, россия
ОНК запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях
ОНК Москвы запустила горячую линию для жалоб на пытки в российских колониях