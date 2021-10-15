Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211015/omsk-1754746255.html
Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском
Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском - РИА Новости, 15.10.2021
Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском
Попадание Омской области в западную, самую теплую часть антициклона и высокая влажность стали причиной густого тумана, который накрыл Омск в ночь с четверга на... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T14:53
2021-10-15T14:57
происшествия
омск
омская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754747109_0:291:3121:2047_1920x0_80_0_0_0509d40ec73b52dbae4e8d87258de64c.jpg
ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Попадание Омской области в западную, самую теплую часть антициклона и высокая влажность стали причиной густого тумана, который накрыл Омск в ночь с четверга на пятницу и утром 15 октября, пояснили РИА Новости в Объ-Иртышском УГМС.Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что из-за ухудшения видимости на федеральной трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе Омской области (в 200 километрах от Омска) пришлось выставить патрули. Трассу заволокло дымом от горящих торфяников и густым туманом. В Омске, по наблюдениям корреспондента РИА Новости также был туман, видимость ухудшалась как в среду около 10:00 по местному времени 13 октября, в четверг 14 октября с 21:00 и в пятницу 15 октября в 6:00.В Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды Объ-Иртышского УГМС агентству пояснили, что превышения ПДК вредных веществ в предыдущие два дня выявлено не было. Но при этом в Омске почти сутки сохранялся штиль, из-за которого различные примеси могли не рассеиваться в воздухе. Причиной плохой видимости все же стал туман, а не смог, объясняют метеорологи."Территория Омской области находится в антициклоне, в его западной, самой теплой, части. Для такой синоптической ситуации характерны туманы... Появлению туманов способствует и высокая влажность воздуха. Относительная влажность воздуха от 90 до 100% отмечается сейчас в западных районах Омской области. Поэтому даже днем там наблюдается дымка, помутнение воздуха", - объяснила РИА Новости начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.По прогнозам метеорологов, густые туманы будут наблюдаться в Омске и области до 17 октября.
омск
омская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754747109_27:0:2756:2047_1920x0_80_0_0_3cf646cd435057dd705d40e4dd654e55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, омск, омская область, россия
14:53 15.10.2021 (обновлено: 14:57 15.10.2021)
 
Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском

Метеорологи о густом тумане над Омском: результат теплого антициклона и высокой влажности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСмог в Омске
Смог в Омске - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Попадание Омской области в западную, самую теплую часть антициклона и высокая влажность стали причиной густого тумана, который накрыл Омск в ночь с четверга на пятницу и утром 15 октября, пояснили РИА Новости в Объ-Иртышском УГМС.
Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что из-за ухудшения видимости на федеральной трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе Омской области (в 200 километрах от Омска) пришлось выставить патрули. Трассу заволокло дымом от горящих торфяников и густым туманом. В Омске, по наблюдениям корреспондента РИА Новости также был туман, видимость ухудшалась как в среду около 10:00 по местному времени 13 октября, в четверг 14 октября с 21:00 и в пятницу 15 октября в 6:00.
В Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды Объ-Иртышского УГМС агентству пояснили, что превышения ПДК вредных веществ в предыдущие два дня выявлено не было. Но при этом в Омске почти сутки сохранялся штиль, из-за которого различные примеси могли не рассеиваться в воздухе. Причиной плохой видимости все же стал туман, а не смог, объясняют метеорологи.
"Территория Омской области находится в антициклоне, в его западной, самой теплой, части. Для такой синоптической ситуации характерны туманы... Появлению туманов способствует и высокая влажность воздуха. Относительная влажность воздуха от 90 до 100% отмечается сейчас в западных районах Омской области. Поэтому даже днем там наблюдается дымка, помутнение воздуха", - объяснила РИА Новости начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.
По прогнозам метеорологов, густые туманы будут наблюдаться в Омске и области до 17 октября.
 
ПроисшествияОмскОмская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:51При нападениях в Канаде пострадали четыре человека
03:52Контр-адмирал прокомментировал инцидент с эсминцем в Японском море
03:48В России подготовили ПДД для электросамокатов
03:27Русский Халк планирует установить новый мировой рекорд
03:15Автолюбителям напомнили об особенностях подготовки машины к зиме
03:06Кинолог рассказал, каким собакам опасно гулять под дождем
03:00Юрист напомнил о праве россиян вернуть деньги за ремонт в новостройке
02:51Королева Елизавета II отказалась от употребления алкоголя, пишет СМИ
02:44Минтранс и МВД определились с термином "электросамокат"
02:36Поклонская ответила на угрозы Украины экстрадировать ее из Кабо-Верде
02:20Эксперт рассказал о новых правилах по сделкам с недвижимостью
02:16Врач рассказала о симптомах депрессии после COVID-19
02:15В ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане, погибли четыре человека
02:00На Украине рассказали, как Зеленский "дал пощечину" Байдену ради Путина
01:54ИГ* взяло на себя ответственность за взрыв в мечети в Кандагаре
01:48Клинтон идет на поправку
01:28В НАСА поделились подробностями инцидента на МКС
01:15Россиянам назвали товары, которые к концу года вырастут в цене
00:50Российская делегация в США встретилась с Салливаном
00:42Вучича не устроила предложенная Россией цена на газ
Лента новостейМолния