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Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском

Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском - РИА Новости, 15.10.2021

Метеорологи объяснили появление густого тумана над Омском

Попадание Омской области в западную, самую теплую часть антициклона и высокая влажность стали причиной густого тумана, который накрыл Омск в ночь с четверга на... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T14:53

2021-10-15T14:53

2021-10-15T14:57

происшествия

омск

омская область

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ОМСК, 15 окт - РИА Новости. Попадание Омской области в западную, самую теплую часть антициклона и высокая влажность стали причиной густого тумана, который накрыл Омск в ночь с четверга на пятницу и утром 15 октября, пояснили РИА Новости в Объ-Иртышском УГМС.Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что из-за ухудшения видимости на федеральной трассе Тюмень-Омск в Крутинском районе Омской области (в 200 километрах от Омска) пришлось выставить патрули. Трассу заволокло дымом от горящих торфяников и густым туманом. В Омске, по наблюдениям корреспондента РИА Новости также был туман, видимость ухудшалась как в среду около 10:00 по местному времени 13 октября, в четверг 14 октября с 21:00 и в пятницу 15 октября в 6:00.В Центре по мониторингу загрязнения окружающей среды Объ-Иртышского УГМС агентству пояснили, что превышения ПДК вредных веществ в предыдущие два дня выявлено не было. Но при этом в Омске почти сутки сохранялся штиль, из-за которого различные примеси могли не рассеиваться в воздухе. Причиной плохой видимости все же стал туман, а не смог, объясняют метеорологи."Территория Омской области находится в антициклоне, в его западной, самой теплой, части. Для такой синоптической ситуации характерны туманы... Появлению туманов способствует и высокая влажность воздуха. Относительная влажность воздуха от 90 до 100% отмечается сейчас в западных районах Омской области. Поэтому даже днем там наблюдается дымка, помутнение воздуха", - объяснила РИА Новости начальник Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.По прогнозам метеорологов, густые туманы будут наблюдаться в Омске и области до 17 октября.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, омск, омская область, россия