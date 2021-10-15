https://ria.ru/20211015/oborudovanie-1754776511.html

Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров

Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров - РИА Новости, 15.10.2021

Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров

Лесхозы Омской области получили радиостанции и установки высокого давления, оборудование поможет в тушении лесных пожаров, отмечают в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:06

2021-10-15T17:06

2021-10-15T17:06

омская область

омск

омская область

александр мохов

жкх

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ОМСК, 15 окт — РИА Новости. Лесхозы Омской области получили радиостанции и установки высокого давления, оборудование поможет в тушении лесных пожаров, отмечают в пресс-службе правительства региона.По региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" лесхозы Омской области получают ранцевые огнетушители, плуги, метеостанции, отмечают в облправительстве. На этой неделе в Омск доставили три противопожарные установки высокого давления "Ермак", их направят в Муромцевский, Любинский и Колосовский районы Омской области. Установки подают мощный напор воды, за счёт этого омские лесхозы смогут тушить лесные пожары максимально оперативно, при низком расходе воды - всего 10 – 15 литров в минуту.По его словам, установка "Ермак" в случае размещения на тракторе увеличит эффективность противопожарного барьера: можно будет одновременно сбивать огонь во время прокладки минерализованной полосы.Как отмечают в облправительстве, закуплена почти сотня радиостанций разных видов: авиационные, переносные, мобильные. Закупки противопожарного оборудования по нацпроекту "Экология" продолжатся.

https://ria.ru/20211014/ipoteka-1754497945.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

омск, омская область, александр мохов, жкх