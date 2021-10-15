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Омская область
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Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров
Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров - РИА Новости, 15.10.2021
Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров
Лесхозы Омской области получили радиостанции и установки высокого давления, оборудование поможет в тушении лесных пожаров, отмечают в пресс-службе... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:06
2021-10-15T17:06
омская область
омск
омская область
александр мохов
жкх
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ОМСК, 15 окт — РИА Новости. Лесхозы Омской области&nbsp; получили радиостанции и установки высокого давления, оборудование поможет в тушении лесных пожаров, отмечают в пресс-службе правительства региона.По региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" лесхозы Омской области получают ранцевые огнетушители, плуги, метеостанции, отмечают в облправительстве. На этой неделе в Омск доставили три противопожарные установки высокого давления "Ермак", их направят в Муромцевский, Любинский и Колосовский районы Омской области. Установки подают мощный напор воды, за счёт этого омские лесхозы смогут тушить лесные пожары максимально оперативно, при низком расходе воды - всего 10 – 15 литров в минуту.По его словам, установка "Ермак" в случае размещения на тракторе увеличит эффективность противопожарного барьера: можно будет одновременно сбивать огонь во время прокладки минерализованной полосы.Как отмечают в облправительстве, закуплена почти сотня радиостанций разных видов: авиационные, переносные, мобильные. Закупки противопожарного оборудования по нацпроекту "Экология" продолжатся.
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омск, омская область, александр мохов, жкх
17:06 15.10.2021
 

Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров

© Фото : Портал Правительства Омской областиЛесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров
Лесхозы Омской области получили новое оборудование для тушения пожаров - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Портал Правительства Омской области
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ОМСК, 15 окт — РИА Новости. Лесхозы Омской области  получили радиостанции и установки высокого давления, оборудование поможет в тушении лесных пожаров, отмечают в пресс-службе правительства региона.
По региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" лесхозы Омской области получают ранцевые огнетушители, плуги, метеостанции, отмечают в облправительстве. На этой неделе в Омск доставили три противопожарные установки высокого давления "Ермак", их направят в Муромцевский, Любинский и Колосовский районы Омской области. Установки подают мощный напор воды, за счёт этого омские лесхозы смогут тушить лесные пожары максимально оперативно, при низком расходе воды - всего 10 – 15 литров в минуту.
"Эти установки найдут широкое применение. Их можно размещать и на земле, и на движущемся транспорте. Есть идея устанавливать их на специализированных пожарных тракторах", - цитирует пресс-служба облправительства, главного специалиста регионального управления лесного хозяйства Александра Мохова.
По его словам, установка "Ермак" в случае размещения на тракторе увеличит эффективность противопожарного барьера: можно будет одновременно сбивать огонь во время прокладки минерализованной полосы.
Как отмечают в облправительстве, закуплена почти сотня радиостанций разных видов: авиационные, переносные, мобильные. Закупки противопожарного оборудования по нацпроекту "Экология" продолжатся.
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