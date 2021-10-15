https://ria.ru/20211015/obkhod-1754761737.html

Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево

Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево - РИА Новости, 15.10.2021

Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево

Строительство северо-восточного обхода завершено в Дивеево Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T16:09

2021-10-15T16:09

2021-10-15T16:09

нижегородская область

общество

саров

нижегородская область

арзамас

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Строительство северо-восточного обхода завершено в Дивеево Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога построена в рамках развития туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров."По прогнозам, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1700 автомобилистов. Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, стоимость строительства – 732,6 миллиона рублей, из которых 706,6 миллиона рублей – средства федерального бюджета.Общая протяженность обхода составляет 4,9 километра, он включает в себя строительство двухпролетного моста через реку Вичкинза длиной 50,2 метра. В процессе строительства было уложено 282 погонных метра водопропускных труб, установлены шумозащитные экраны протяженностью 1 километр, уложено 2,5 километра сетей ливневой канализации, установлены локальные очистные сооружения.Приоритетными задачами проекта по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.

https://ria.ru/20211011/zayavki-1754030926.html

саров

нижегородская область

арзамас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, саров, нижегородская область, арзамас, глеб никитин