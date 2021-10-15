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Нижегородская область
https://ria.ru/20211015/obkhod-1754761737.html
Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево
Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево - РИА Новости, 15.10.2021
Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево
Строительство северо-восточного обхода завершено в Дивеево Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T16:09
2021-10-15T16:09
нижегородская область
общество
саров
нижегородская область
арзамас
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Строительство северо-восточного обхода завершено в Дивеево Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога построена в рамках развития туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров."По прогнозам, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1700 автомобилистов. Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.По словам главы региона, стоимость строительства – 732,6 миллиона рублей, из которых 706,6 миллиона рублей – средства федерального бюджета.Общая протяженность обхода составляет 4,9 километра, он включает в себя строительство двухпролетного моста через реку Вичкинза длиной 50,2 метра. В процессе строительства было уложено 282 погонных метра водопропускных труб, установлены шумозащитные экраны протяженностью 1 километр, уложено 2,5 километра сетей ливневой канализации, установлены локальные очистные сооружения.Приоритетными задачами проекта по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.
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общество, саров, нижегородская область, арзамас, глеб никитин
16:09 15.10.2021
 

Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево

© Фото : Правительство Нижегородской области Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево
Северо-восточный обход открыли в нижегородском Дивеево - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Правительство Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 окт — РИА Новости. Строительство северо-восточного обхода завершено в Дивеево Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Новая дорога позволяет вывести за пределы населенного пункта транзитный транспорт, в том числе большегрузы. Дорога построена в рамках развития туристического кластера Арзамас – Дивеево – Саров.
"По прогнозам, ежедневно этой дорогой будут пользоваться около 1700 автомобилистов. Это те машины, которые не пойдут через Дивеево, создавая дополнительную нагрузку на дорожную сеть села. Развивая Саровско-Дивеевский кластер, мы делаем его не только привлекательным для туристов, но и, в первую очередь, удобным и красивым местом, где будет комфортно жителям", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
По словам главы региона, стоимость строительства – 732,6 миллиона рублей, из которых 706,6 миллиона рублей – средства федерального бюджета.
Общая протяженность обхода составляет 4,9 километра, он включает в себя строительство двухпролетного моста через реку Вичкинза длиной 50,2 метра. В процессе строительства было уложено 282 погонных метра водопропускных труб, установлены шумозащитные экраны протяженностью 1 километр, уложено 2,5 километра сетей ливневой канализации, установлены локальные очистные сооружения.
"Сегодня большое историческое событие не только для села Дивеева и Нижегородской области, но и всей русской земли. В Дивеево находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, куда ежедневно прибывает огромное число паломников. Труды попечительского совета в рамках работы паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивево – Саров" направлены на то, чтобы еще больше людей смогло побывать в этом святом месте", - заявил на открытии северного обхода села митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Приоритетными задачами проекта по развитию паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров" являются возрождение Саровской и Дивеевской обителей, развитие транспортной инфраструктуры, создание условий для увеличения туристического потока, а также обеспечение комфортного пребывания туристов и паломников на территории кластера.
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Нижегородская областьОбществоСаровНижегородская областьАрзамасГлеб Никитин
 
 
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