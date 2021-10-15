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Международный день "белой трости"
Международный день "белой трости" - РИА Новости, 15.10.2021
Международный день "белой трости"
15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T01:49
2021-10-15T01:49
в мире
справки
международный день белой трости
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15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция".Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 16 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям).Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно. По данным ВОЗ, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет.В Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. В России в период между 15 октября и 13 ноября (Международным днем слепых) ежегодно проходил Месячник белой трости -организовывались семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.Международному дню белой трости приурочен Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", организатором которого является певица Диана Гурцкая и фонд "По зову сердца". В 2020 году в связи с пандемией коронавируса гала-концерт фестиваля проходил в онлайн-формате, без зрителей. В 2021 году гала-концерт Международного фестиваля "Белая трость" состоится в Москве на сцене театра "Русская песня". Фестиваль пройдет при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Его участниками станут 28 ребят из разных регионов России. Среди гостей фестиваля – артисты Валерия, Алсу, Зара, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Руслан Алехно и др. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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в мире, справки, международный день белой трости
01:49 15.10.2021
 

Международный день "белой трости"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы
Мужчина переходит дорогу на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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15 октября – Международный день "белой трости" (International White Cane Safety Day) – символа незрячего человека. Он призван привлечь внимание общества к проблемам слепых и слабовидящих и сформировать толерантное отношение к ним. Девиз дня: "Толерантность, равноправие, интеграция".
Идея установить день "белой трости" появилась в США в 1960-е годы. Национальная федерация слепых (National Federation of the Blind) 6 июля 1963 года выступила с таким призывом к губернаторам 50 штатов. 16 октября 1964 года Конгресс США принял решение, в соответствии с которым 15 октября официально было провозглашено Днем безопасности "белой трости" (White Cane Safety Day).
В мировом масштабе этот день впервые отмечался в 1970 году. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.
История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году и связана с именем молодого фотографа из Бристоля (Великобритания) Джеймса Бигса, который потерял зрение в результате несчастного случая. Он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости, но вскоре понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил ее в белый цвет, и она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а затем и России.
Трость – это не только символ незрячих людей, это их инструмент, "глаза". Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить "высокие" препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги – определить наличие "низких" (бордюров, ступенек, люков, ям).
Белая трость дает слепым людям возможность вести полноценную и независимую жизнь, позволяя передвигаться свободно и безопасно.
По данным ВОЗ, около 2,2 миллиарда человек во всем мире слепы или живут с нарушениями зрения. Большинство людей с нарушениями зрения входят в возрастную группу старше 50 лет.
В Международный день белой трости во многих странах мира проводятся всевозможные акции для привлечения внимания общественности к проблемам социальной реабилитации инвалидов и их интеграции в общество. В России в период между 15 октября и 13 ноября (Международным днем слепых) ежегодно проходил Месячник белой трости -организовывались семинары, круглые столы, лекции и другие просветительские мероприятия с целью познакомить общественность с проблемами незрячих людей.
Международному дню белой трости приурочен Международный благотворительный фестиваль "Белая трость", организатором которого является певица Диана Гурцкая и фонд "По зову сердца".
В 2020 году в связи с пандемией коронавируса гала-концерт фестиваля проходил в онлайн-формате, без зрителей.
В 2021 году гала-концерт Международного фестиваля "Белая трость" состоится в Москве на сцене театра "Русская песня". Фестиваль пройдет при соблюдении мер безопасности, рекомендованных Роспотребнадзором. Его участниками станут 28 ребят из разных регионов России. Среди гостей фестиваля – артисты Валерия, Алсу, Зара, Марк Тишман, Глеб Матвейчук, Руслан Алехно и др.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
В миреСправкиМеждународный день белой трости
 
 
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