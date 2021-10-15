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Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти" - РИА Новости, 15.10.2021
Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
Стоимость нефтепродуктов в РФ в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:58
2021-10-15T12:58
2021-10-15T12:58
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Стоимость нефтепродуктов в РФ в сентябре начала снижаться, в том числе и на АЗС, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в рамках форума "Российская энергетическая неделя"."Если говорить о ценах на нефтепродукты, в сентябре месяце они даже видели некоторое снижение цен на автозаправочных станциях. Был незначительный рост оптовых цен в летние месяцы, но сейчас мы видим, что оптовые цены на нефтепродукты — они тоже начали снижаться. В принципе нет проблем и абсолютно что важно есть ресурсы ... для того чтобы эти проблемы решить", - отметил он.РЭН проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, нефть, топливо, бензин, москва, газпром нефть, цены, александр дюков, цены на нефть, россия, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2021
Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
Дюков: цены на нефтепродукты в России в сентябре начали снижаться, в том числе на АЗС