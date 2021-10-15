https://ria.ru/20211015/neft-1754696457.html

Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года

Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года - РИА Новости, 15.10.2021

Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года

Мировые цены на нефть ускорили рост до одного процента, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T11:10

2021-10-15T11:10

2021-10-15T11:37

экономика

brent

wti (нефть)

цены на нефть

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до одного процента, свидетельствуют данные торгов.В начале дня рост составлял 0,7-0,8 процента. Но к 10:51 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,21 процента — до 85,02 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 1,12 процента, до 82,22 доллара. Положительная динамика на рынке отмечается на фоне растущего спроса на сырье среди производителей электроэнергии. По мнению аналитиков, этому способствует повышение цен на природный газ.Кроме того, влияние оказывает и то, что Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+.Цены на газ в Европе на открытии торгов росли на два процента и вплотную приблизились к отметке в 1250 долларов за тысячу кубометров.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть