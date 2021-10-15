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Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года
Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года - РИА Новости, 15.10.2021
Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года
Мировые цены на нефть ускорили рост до одного процента, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T11:10
2021-10-15T11:10
2021-10-15T11:37
экономика
brent
wti (нефть)
цены на нефть
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили рост до одного процента, свидетельствуют данные торгов.В начале дня рост составлял 0,7-0,8 процента. Но к 10:51 мск декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на 1,21 процента — до 85,02 доллара за баррель, а ноябрьские фьючерсы на WTI — на 1,12 процента, до 82,22 доллара. Положительная динамика на рынке отмечается на фоне растущего спроса на сырье среди производителей электроэнергии. По мнению аналитиков, этому способствует повышение цен на природный газ.Кроме того, влияние оказывает и то, что Саудовская Аравия отклонила призывы к дополнительным поставкам ОПЕК+.Цены на газ в Европе на открытии торгов росли на два процента и вплотную приблизились к отметке в 1250 долларов за тысячу кубометров.
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экономика, brent, wti (нефть), цены на нефть
11:10 15.10.2021 (обновлено: 11:37 15.10.2021)
Нефть марки Brent подорожала до 85 долларов за баррель впервые за три года
Цена на нефть марки Brent превысила 85 долларов впервые c октября 2018 года