Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211015/neft-1754662401.html
США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак
США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2021
США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак
США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T01:41
2021-10-15T01:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
нефть
сша
brent
александр новак
опек
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750234013_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_e6978d7017ed9edea227210d5fbd2726.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC. Отрывок этого интервью опубликовала телеведущая Хедли Гэмбл на своей странице в Twitter.Вице-премьер при этом напомнил, что альянс ОПЕК+ собирался в начале октября и обсуждал ситуацию на рынке. Выбирая из различных вариантов и опираясь на прогнозы, все же было принято коллективное решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, как и предполагали действующие условия соглашения, сказал он.Цена нефти марки Brent в настоящее время колеблется у отметки 82-84 доллара за баррель, WTI - 80-81 доллар.В конце сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.
https://ria.ru/20211014/gaz-1754538860.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750234013_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_17eb22b2c0dcda1bdf81b00e85e7b749.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, нефть, сша, brent, александр новак, опек, россия
01:41 15.10.2021
 
США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак

Новак заявил, что США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC. Отрывок этого интервью опубликовала телеведущая Хедли Гэмбл на своей странице в Twitter.
"Откровенно скажу: никто к нам не обращался. СМИ сообщали, что такие запросы (со стороны США) были, но я не знаю, правдивы ли они. На самом деле мы абсолютно не в курсе, какие переговоры есть между Саудовской Аравией и США", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обращался ли кто-то из Белого дома к правительству России с предложением обсудить стабилизацию рынка нефти и возможность снижения цен на нефть.
Вице-премьер при этом напомнил, что альянс ОПЕК+ собирался в начале октября и обсуждал ситуацию на рынке. Выбирая из различных вариантов и опираясь на прогнозы, все же было принято коллективное решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, как и предполагали действующие условия соглашения, сказал он.
Цена нефти марки Brent в настоящее время колеблется у отметки 82-84 доллара за баррель, WTI - 80-81 доллар.
В конце сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.
Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на пленарном заседании в рамках Российской энергетической недели - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
Вчера, 12:53
Новак оценил идею регулирования мирового рынка газа по примеру нефтяного
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаНефтьСШАBrentАлександр НовакОПЕКРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:05Адвокат выразил надежду на помилование Саакашвили
13:02Путин призвал СНГ солидарно защищать память о Великой Отечественной войне
13:00Полиция установила участников конфликта на станции метро "Текстильщики"
12:59В Красноярском крае возбудили новое дело против бизнесмена Быкова
12:58Цены на бензин в России начали снижаться, заявили в "Газпром нефти"
12:57Лаврова назвали "маршалом соотечественников" и сделали подарок
12:56В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
12:53Врач назвала пять факторов, помогающих сохранить здоровье и долголетие
12:52В Таджикистане выступили за единый список экстремистов на территории СНГ
12:49В Раде назвали Саакашвили "гастролером-аферистом"
12:47Путин призвал не торопиться с признанием талибов
12:47Путин назвал защиту избирательных прав актуальной темой для стран СНГ
12:46При взрыве в мечети в Кандагаре погибли 25 человек, сообщил источник
12:43Путин прокомментировал проблему наркотрафика в Афганистане
12:43На Украине пригрозили России ответными мерами за перепись населения в Крыму
12:42Ситуация в Афганистане вызывает беспокойство, заявил Путин
12:41Путин оценил сформированное талибами правительство Афганистана
12:40Путин заявил, что русский язык объединяет страны СНГ
12:40В Красноярске объявили режим "черного неба"
12:39Барнаульский таксист устроил стрельбу, чтобы утихомирить пассажиров
Лента новостейМолния