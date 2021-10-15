https://ria.ru/20211015/neft-1754662401.html

США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак

США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 15.10.2021

США не обращались к России по вопросу снижения цен на нефть, заявил Новак

США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T01:41

2021-10-15T01:41

2021-10-15T01:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

нефть

сша

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александр новак

опек

россия

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу о стабилизации рынка нефти и возможности снижения цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу CNBC. Отрывок этого интервью опубликовала телеведущая Хедли Гэмбл на своей странице в Twitter.Вице-премьер при этом напомнил, что альянс ОПЕК+ собирался в начале октября и обсуждал ситуацию на рынке. Выбирая из различных вариантов и опираясь на прогнозы, все же было принято коллективное решение продолжить наращивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, как и предполагали действующие условия соглашения, сказал он.Цена нефти марки Brent в настоящее время колеблется у отметки 82-84 доллара за баррель, WTI - 80-81 доллар.В конце сентября официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США находятся в контакте с ОПЕК на предмет стабилизации нефтяного рынка и изучают иные возможности добиться снижения цен.Альянс ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению.

https://ria.ru/20211014/gaz-1754538860.html

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экономика, нефть, сша, brent, александр новак, опек, россия