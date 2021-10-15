https://ria.ru/20211015/naselenie-1754684686.html
Как изменилось население России за 30 лет
Как изменилось население России за 30 лет - РИА Новости, 15.10.2021
Как изменилось население России за 30 лет
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, в труднодоступных районах продлится до 20 декабря. Принять в ней участие можно несколькими... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:14
2021-10-15T12:14
2021-10-15T12:20
инфографика
общество
население
федеральная служба государственной статистики (росстат)
всероссийская перепись населения (2010)
всероссийская перепись населения (2020)
россия
демография
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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, в труднодоступных районах продлится до 20 декабря. Принять в ней участие можно несколькими способами — внести данные о себе и своих близких на портале "Госуслуги", посетить МФЦ или переписной участок либо дождаться прихода волонтеров на дом. После распада СССР масштабная перепись проводилась дважды — в 2002 и 2010 годах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие изменения произошли в общей численности населения страны, национальном и возрастно-половом составах, а также соотношении городских и сельских жителей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, население, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения (2010), всероссийская перепись населения (2020), россия, демография, инфографика