https://ria.ru/20211015/naselenie-1754684686.html

Как изменилось население России за 30 лет

Как изменилось население России за 30 лет - РИА Новости, 15.10.2021

Как изменилось население России за 30 лет

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, в труднодоступных районах продлится до 20 декабря. Принять в ней участие можно несколькими... РИА Новости, 15.10.2021

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инфографика

общество

население

федеральная служба государственной статистики (росстат)

всероссийская перепись населения (2010)

всероссийская перепись населения (2020)

россия

демография

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Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября, в труднодоступных районах продлится до 20 декабря. Принять в ней участие можно несколькими способами — внести данные о себе и своих близких на портале "Госуслуги", посетить МФЦ или переписной участок либо дождаться прихода волонтеров на дом. После распада СССР масштабная перепись проводилась дважды — в 2002 и 2010 годах. Смотрите в инфографике Ria.ru, какие изменения произошли в общей численности населения страны, национальном и возрастно-половом составах, а также соотношении городских и сельских жителей.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, население, федеральная служба государственной статистики (росстат), всероссийская перепись населения (2010), всероссийская перепись населения (2020), россия, демография, инфографика