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В Токио мужчина с ножом ранил двух человек
В Токио мужчина с ножом ранил двух человек - РИА Новости, 15.10.2021
В Токио мужчина с ножом ранил двух человек
Человек с ножом напал на прохожих на станции Уэно городской железной дороги в Токио, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T10:38
2021-10-15T10:38
2021-10-15T12:44
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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Человек с ножом напал на прохожих на станции Уэно городской железной дороги в Токио, сообщил телеканал NHK.Инцидент произошел около банкоматов, нападавшего задержали на месте. Двое мужчин, 20 и 30 лет, получили ранения в спину и бедро, их жизни ничто не угрожает.Оба пострадавших с нападавшим не знакомы.Полиция ведет расследование.
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в мире, токио, япония
10:38 15.10.2021 (обновлено: 12:44 15.10.2021)
В Токио мужчина с ножом ранил двух человек
Мужчина с ножом ранил двух человек на железнодорожной станции в Токио