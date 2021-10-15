https://ria.ru/20211015/napadenie-1754689076.html

В Токио мужчина с ножом ранил двух человек

В Токио мужчина с ножом ранил двух человек - РИА Новости, 15.10.2021

В Токио мужчина с ножом ранил двух человек

Человек с ножом напал на прохожих на станции Уэно городской железной дороги в Токио, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:38

2021-10-15T10:38

2021-10-15T12:44

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ТОКИО, 15 окт — РИА Новости. Человек с ножом напал на прохожих на станции Уэно городской железной дороги в Токио, сообщил телеканал NHK.Инцидент произошел около банкоматов, нападавшего задержали на месте. Двое мужчин, 20 и 30 лет, получили ранения в спину и бедро, их жизни ничто не угрожает.Оба пострадавших с нападавшим не знакомы.Полиция ведет расследование.

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html

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