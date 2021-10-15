10:39 15.10.2021 (обновлено: 11:07 15.10.2021)
Выставка об Александре Невском к его 800-летию открылась в Оружейной палате
В экспозиции покажут уникальный шлем князя и церемониальные костюмы
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремляЗвезда ордена Св. Александра Невского
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выставка "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к 800-летию со дня рождения князя, открылась в Музеях Московского кремля. Экспозиция расположилась в Парадном вестибюле Оружейной палаты.
"В экспозиции — знаковые предметы из собрания Оружейной палаты, связанные с образом и историей почитания образа знаменитого правителя и воина на протяжении столетий: награды, церемониальное оружие, редкие иконы и многое другое", — рассказали РИА Новости в пресс-службе музеев.
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремляШлем (Шапка Ерихонская) царя Михаила Федоровича
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
Шлем (Шапка Ерихонская) царя Михаила Федоровича
Один из главных предметов — шлем, принадлежавший отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу. Он был специально отреставрирован для проекта. Именно в таком шлеме князь изображен на советском ордене Александра Невского, учрежденном в годы Великой Отечественной войны (эта награда также показывается в рамках проекта).
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремляОрден Александра Невского
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
Орден Александра Невского
Среди других экспонатов — рукописный оригинал "Установления для российских орденов" 1797 года с рисунками орденских знаков и костюмов, иконы и драгоценная фелонь с изображениями святого благоверного князя в монашеских одеждах. Они датируются XVII–XVIII веками.
Центральная часть выставки связана с историей ордена Святого Александра Невского. Он был учрежден императрицей Екатериной I в 1725 году, его вручали за военные и гражданские заслуги перед Отечеством.
В экспозиции можно увидеть знаки ордена Святого Александра Невского второй половины XVIII – начала XX века, украшенные драгоценными камнями и принадлежавшие российским и европейским монархам.
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля"Установление для российских орденов", с печатью
© Фото : Пресс-служба Музеев Московского кремля
"Установление для российских орденов", с печатью
Кроме того, показаны уникальные церемониальные костюмы конца XVIII века. Это облачения орденского герольда, кавалера и секретаря ордена Святого Александра Невского.
Выставка будет открыта до 12 января 2022 года.