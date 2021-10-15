https://ria.ru/20211015/muzei-1754568907.html

Выставка об Александре Невском к его 800-летию открылась в Оружейной палате

Выставка об Александре Невском к его 800-летию открылась в Оружейной палате - РИА Новости, 15.10.2021

Выставка об Александре Невском к его 800-летию открылась в Оружейной палате

Выставка "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к 800-летию со дня рождения князя, открылась в Музеях Московского кремля. Экспозиция... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T10:39

2021-10-15T10:39

2021-10-15T11:07

культура

московский кремль (музей-заповедник)

александр невский

музеи

новости культуры

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выставка "Александр Невский. Имя, символ, легенда", приуроченная к 800-летию со дня рождения князя, открылась в Музеях Московского кремля. Экспозиция расположилась в Парадном вестибюле Оружейной палаты.Один из главных предметов — шлем, принадлежавший отцу Александра Невского, князю Ярославу Всеволодовичу. Он был специально отреставрирован для проекта. Именно в таком шлеме князь изображен на советском ордене Александра Невского, учрежденном в годы Великой Отечественной войны (эта награда также показывается в рамках проекта).Среди других экспонатов — рукописный оригинал "Установления для российских орденов" 1797 года с рисунками орденских знаков и костюмов, иконы и драгоценная фелонь с изображениями святого благоверного князя в монашеских одеждах. Они датируются XVII–XVIII веками.Центральная часть выставки связана с историей ордена Святого Александра Невского. Он был учрежден императрицей Екатериной I в 1725 году, его вручали за военные и гражданские заслуги перед Отечеством.В экспозиции можно увидеть знаки ордена Святого Александра Невского второй половины XVIII – начала XX века, украшенные драгоценными камнями и принадлежавшие российским и европейским монархам.Кроме того, показаны уникальные церемониальные костюмы конца XVIII века. Это облачения орденского герольда, кавалера и секретаря ордена Святого Александра Невского.Выставка будет открыта до 12 января 2022 года.

https://ria.ru/20210921/vystavka-1750353027.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский кремль (музей-заповедник), александр невский, музеи, новости культуры