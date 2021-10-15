https://ria.ru/20211015/murmansk-1754721769.html

В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями

В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 15.10.2021

В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями

Шесть автомобилей, в том числе ГАЗ скорой помощи, столкнулись в Мурманске в пятницу утром, в результате пострадали четыре человека, сообщили в региональной... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T12:56

2021-10-15T12:56

2021-10-15T12:56

происшествия

мурманск

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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе ГАЗ скорой помощи, столкнулись в Мурманске в пятницу утром, в результате пострадали четыре человека, сообщили в региональной ГИБДД.Авария произошла примерно в 9.40 на перекрёстке Верхнеростинского шоссе, улиц Старостина и Свердлова."Произошло ДТП с участием шести автомобилей: Mitsubishi, Газ (автомобиль скорой медпомощи), УАЗ, Renault, Suzuki, Nissan. В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Как отметили в инспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

https://ria.ru/20211014/dtp-1754653629.html

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мурманск