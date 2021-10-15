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В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями - РИА Новости, 15.10.2021
В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями
Шесть автомобилей, в том числе ГАЗ скорой помощи, столкнулись в Мурманске в пятницу утром, в результате пострадали четыре человека, сообщили в региональной... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:56
2021-10-15T12:56
происшествия
мурманск
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе ГАЗ скорой помощи, столкнулись в Мурманске в пятницу утром, в результате пострадали четыре человека, сообщили в региональной ГИБДД.Авария произошла примерно в 9.40 на перекрёстке Верхнеростинского шоссе, улиц Старостина и Свердлова."Произошло ДТП с участием шести автомобилей: Mitsubishi, Газ (автомобиль скорой медпомощи), УАЗ, Renault, Suzuki, Nissan. В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Как отметили в инспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
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происшествия, мурманск
12:56 15.10.2021
 
В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с шестью автомобилями

В Мурманске четыре человека пострадали в ДТП с участием шести автомобилей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МУРМАНСК, 15 окт – РИА Новости. Шесть автомобилей, в том числе ГАЗ скорой помощи, столкнулись в Мурманске в пятницу утром, в результате пострадали четыре человека, сообщили в региональной ГИБДД.
Авария произошла примерно в 9.40 на перекрёстке Верхнеростинского шоссе, улиц Старостина и Свердлова.
"Произошло ДТП с участием шести автомобилей: Mitsubishi, Газ (автомобиль скорой медпомощи), УАЗ, Renault, Suzuki, Nissan. В результате ДТП пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Как отметили в инспекции, все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.
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