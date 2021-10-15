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Минский суд оставил без изменения решение об аресте журналиста Можейко
Минский суд оставил без изменения решение об аресте журналиста Можейко - РИА Новости, 15.10.2021
Минский суд оставил без изменения решение об аресте журналиста Можейко
Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T13:27
2021-10-15T13:55
в мире
белоруссия
минск
геннадий можейко
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района Минска, ранее оставившего в силе арест журналиста, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.Представитель защиты журналиста сообщил, что адвокат намерен на следующей неделе посетить подзащитного в СИЗО, будут использоваться все способы для его защиты.В среду суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу адвокатов на избранную для Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, решение могло быть обжаловано в Минском городском суде. Заседание суда прошло в закрытом режиме, но решение оглашено открыто.Журналист "КП в Беларуси" Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из расписания заседаний суда. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.Как сообщал РИА Новости ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сайт "КП в Беларуси " kp.by был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи являлся Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что свидетельствовало о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
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белоруссия
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в мире, белоруссия, минск, геннадий можейко
13:27 15.10.2021 (обновлено: 13:55 15.10.2021)
 
Минский суд оставил без изменения решение об аресте журналиста Можейко

Суд в Минске не удовлетворил жалобу защиты на решение оставить под арестом Можейко

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МИНСК, 15 окт – РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил жалобу защиты корреспондента "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадия Можейко на решение суда Партизанского района Минска, ранее оставившего в силе арест журналиста, передает корреспондент РИА Новости.
"Суд постановил... жалобу на постановление суда Партизанского района Минска оставить без удовлетворения", - сказал судья.
По его словам, решение обжалованию не подлежит, но может быть опротестовано в порядке надзора.
Представитель защиты журналиста сообщил, что адвокат намерен на следующей неделе посетить подзащитного в СИЗО, будут использоваться все способы для его защиты.
В среду суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу адвокатов на избранную для Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей. Согласно законодательству, решение могло быть обжаловано в Минском городском суде. Заседание суда прошло в закрытом режиме, но решение оглашено открыто.
Журналист "КП в Беларуси" Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из расписания заседаний суда. Ему может грозить до 12 лет лишения свободы.
Издательский дом Комсомольская правда - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
11 октября, 23:26
Журналисту "КП в Беларуси" Можейко предъявили обвинения по двум статьям
Как сообщал РИА Новости ранее главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин, сайт "КП в Беларуси " kp.by был заблокирован из-за опубликованных воспоминаний одноклассницы Андрея Зельцера, который в конце сентября застрелил сотрудника КГБ во время спецмероприятия. Автором статьи являлся Можейко, по его делу назначена лингвистическая экспертиза, проверят шесть слов из его материала, говорил Сунгоркин.
МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной, религиозной, социальной или иной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что свидетельствовало о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
 
В миреБелоруссияМинскГеннадий Можейко
 
 
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