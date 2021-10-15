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Суд в Минске начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Можейко
Суд в Минске начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Можейко - РИА Новости, 15.10.2021
Суд в Минске начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Можейко
Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T12:22
2021-10-15T12:24
в мире
белоруссия
минск
мвд белоруссии
геннадий можейко
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МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из данных Минского городского суда.Минский городской суд начал рассмотрение жалобы защиты Можейко на решение Партизанского суда Минска, который ранее оставил в силе арест журналиста, передает корреспондент РИА Новости.В среду суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на избранную для Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей, которую подали адвокаты. Согласно законодательству, решение могло быть обжаловано в Минском городском суде.Заседание в Минском городском суде пройдет в закрытом режиме, но решение будет оглашено открыто.Как следует из данных в расписании заседаний суда, Можейко является обвиняемым по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статье 369 (оскорбление представителя власти) уголовного кодекса.Ранее МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
https://ria.ru/20211006/minsk-1753311922.html
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в мире, белоруссия, минск, мвд белоруссии, геннадий можейко
12:22 15.10.2021 (обновлено: 12:24 15.10.2021)
 
Суд в Минске начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Можейко

Белорусский суд обвинил Можейко в разжигании розни и оскорблении представителя власти

© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтактеЖурналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко
Журналист Комсомольской правды в Беларуси Геннадий Можейко - РИА Новости, 1920, 15.10.2021
© Фото : Геннадий Можейко/ВКонтакте
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МИНСК, 15 окт - РИА Новости. Журналист "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко проходит обвиняемым по статьям о разжигании розни и оскорблении представителя власти, следует из данных Минского городского суда.
Минский городской суд начал рассмотрение жалобы защиты Можейко на решение Партизанского суда Минска, который ранее оставил в силе арест журналиста, передает корреспондент РИА Новости.
В среду суд Партизанского района Минска не удовлетворил жалобу на избранную для Можейко меру пресечения в виде содержания под стражей, которую подали адвокаты. Согласно законодательству, решение могло быть обжаловано в Минском городском суде.
Заседание в Минском городском суде пройдет в закрытом режиме, но решение будет оглашено открыто.
Как следует из данных в расписании заседаний суда, Можейко является обвиняемым по части 3 статьи 130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни) и статье 369 (оскорбление представителя власти) уголовного кодекса.
Ранее МВД Белоруссии проинформировало, что белорус Можейко был задержан 1 октября в республике в рамках уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных уголовными статьями о "разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни" и "оскорблении представителя власти". По данным МВД, журналист хотел выехать через РФ в третью страну, но ему было отказано в выезде из России, поскольку он находился в списке лиц, чье пребывание на российской территории нежелательно. Мужчине было предписано покинуть Россию, что он и сделал в установленном порядке.
Можейко 4 октября был допрошен в Минске в качестве подозреваемого, а затем в отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Мужчина был переведен в СИЗО в Жодино (Минская область). Спустя 10 суток с момента содержания он не вышел из изолятора, что может говорить о предъявлении ему обвинения. Адвокаты находятся под подпиской о неразглашении, подробности дела не комментируют, в том числе вопросы, касающиеся предъявления обвинения и сути инкриминируемых статей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль де-юре не может защищать интересы журналиста "Комсомольской правды в Беларуси" Можейко, так как он гражданин Белоруссии.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 12:38
В Кремле оценили решение "Комсомольской правды" о закрытии филиала в Минске
 
В миреБелоруссияМинскМВД БелоруссииГеннадий Можейко
 
 
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