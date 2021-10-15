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В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста
В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста - РИА Новости, 15.10.2021
В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста
Возле Новоспасского моста в центре Москвы спасли тонущего мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ. РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T21:30
2021-10-15T21:30
2021-10-15T21:53
происшествия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Возле Новоспасского моста в центре Москвы спасли тонущего мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ."В пятницу вечером на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о тонущем мужчине в районе Новоспасского моста", — сказал собеседник агентства.По его словам, дежурная смена спасателей обнаружила уходящего под воду мужчину. Его подняли на борт катера и доставили к ближайшему причалу, где пострадавшего передали бригаде скорой помощи.Обстоятельства инцидента выясняются.
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происшествия, москва, россия
21:30 15.10.2021 (обновлено: 21:53 15.10.2021)
В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста
Спасатели извлекли из воды тонущего мужчину возле Новоспасского моста в центре Москвы