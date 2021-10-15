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В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста

В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста - РИА Новости, 15.10.2021

В Москве спасли мужчину, тонувшего возле Новоспасского моста

Возле Новоспасского моста в центре Москвы спасли тонущего мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ. РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T21:30

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Возле Новоспасского моста в центре Москвы спасли тонущего мужчину, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента ГО ЧС и ПБ."В пятницу вечером на поисково-спасательную станцию "Крымский мост" поступил сигнал о тонущем мужчине в районе Новоспасского моста", — сказал собеседник агентства.По его словам, дежурная смена спасателей обнаружила уходящего под воду мужчину. Его подняли на борт катера и доставили к ближайшему причалу, где пострадавшего передали бригаде скорой помощи.Обстоятельства инцидента выясняются.

https://ria.ru/20210801/lodka-1743878303.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия