https://ria.ru/20211015/moskva-1754727912.html

Суд взыскал более четырех миллионов рублей в пользу врача Мисюриной

Суд взыскал более четырех миллионов рублей в пользу врача Мисюриной - РИА Новости, 15.10.2021

Суд взыскал более четырех миллионов рублей в пользу врача Мисюриной

Черемушкинский суд Москвы взыскал 4,2 миллиона рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T13:31

2021-10-15T13:31

2021-10-15T13:37

происшествия

москва

здоровье - общество

елена мисюрина

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы взыскал 4,2 миллиона рублей в пользу врача-гематолога Елены Мисюриной, изначально получившей два года колонии по делу о смерти пациента, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зоя Кравцова."В счёт возмещения имущественного вреда, причиненного из-за уголовно-исполнительного преследования с Российской Федерации взыскано 4 миллиона 282 тысячи 221 рубль",- сказала собеседница агентства.В марте Мосгорсуд отменил приговор в отношении Мисюриной и прекратил уголовное дело в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.Сам приговор был вынесен три года назад, но отменен Мосгорсудом, который вернул дело в прокуратуру для устранения недостатков. В середине декабря прошлого года это решение, в свою очередь, отменил Второй кассационный суд общей юрисдикции, тогда дело вновь поступило в Мосгорсуд.Поводом для его возбуждения стал инцидент в частной клинике на Профсоюзной улице в Москве в июле 2013 года. По данным следствия, проводя биопсию костного мозга, Мисюрина "нарушила методику, тактику и технику выполнения" процедуры, повредив кровеносные сосуды пациента, который через несколько дней скончался.Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека. Черемушкинский районный суд Москвы приговорил Мисюрину к двум годам лишения свободы, она была взята под стражу в зале заседаний. Решение суда вызвало широкий резонанс, ситуацию комментировали многие политические деятели, известные врачи.

https://ria.ru/20210928/sud-1752176798.html

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происшествия, москва, здоровье - общество, елена мисюрина