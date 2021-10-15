https://ria.ru/20211015/moshenniki-1754786925.html

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Эксперты заметили первые случаи мошенничества под видом переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники начали маскироваться под специалистов, работающих с документами во время Всероссийской переписи населения, рассказали в пресс-службе "Лаборатории... РИА Новости, 15.10.2021

2021-10-15T17:49

2021-10-15T17:49

2021-10-15T18:34

общество

технологии

мошенничество

всероссийская перепись населения

россия

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мошенники начали маскироваться под специалистов, работающих с документами во время Всероссийской переписи населения, рассказали в пресс-службе "Лаборатории Касперского"."Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения", — заявил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.Специалист отметил, что злоумышленники пытались узнать у россиян личные данные и, вероятно, "проверяли" новые мошеннические схемы.Всероссийская перепись населения стартовала сегодня. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Как отмечал глава Минцифры Олег Качанов, в переписи приняли участие уже более миллиона человек.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, мошенничество, всероссийская перепись населения, россия