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Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Эксперты заметили первые случаи мошенничества под видом переписи населения - РИА Новости, 15.10.2021
Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники начали маскироваться под специалистов, работающих с документами во время Всероссийской переписи населения, рассказали в пресс-службе "Лаборатории... РИА Новости, 15.10.2021
2021-10-15T17:49
2021-10-15T17:49
2021-10-15T18:34
общество
технологии
мошенничество
всероссийская перепись населения
россия
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Мошенники начали маскироваться под специалистов, работающих с документами во время Всероссийской переписи населения, рассказали в пресс-службе "Лаборатории Касперского"."Мы фиксировали отдельные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения", — заявил аналитик Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.Специалист отметил, что злоумышленники пытались узнать у россиян личные данные и, вероятно, "проверяли" новые мошеннические схемы.Всероссийская перепись населения стартовала сегодня. Сбор сведений о жителях страны продлится до 14 ноября. Как отмечал глава Минцифры Олег Качанов, в переписи приняли участие уже более миллиона человек.
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РИА Новости
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общество, технологии, мошенничество, всероссийская перепись населения, россия
17:49 15.10.2021 (обновлено: 18:34 15.10.2021)
Эксперты заметили первые случаи мошенничества под видом переписи населения
"Лаборатория Касперского": мошенники выманивают данные россиян под видом переписи